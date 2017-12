Milan vs. Inter de Milan EN VIVO ONLINE SEGUIR DirecTV VER EN DIRECTO: HOY por cuartos de final de Copa Italia 2017

Milan vs. Inter EN VIVO : se enfrentarán este miércoles (EN VIVO por DirecTV) en un cotejo de alto calibre por el pase a la semifinal de la Copa Italia .

ALINEACIONES CONFIRMADAS
Inter : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini, Candreva, Mario; Perisic, Icardi
Milan : Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura

INCIDENCIAS EN VIVO

PREVIA
Después de haberse puesto líder y haber sido el equipo más en forma, los de Luciano Spalletti sufrieron mucho para eliminar a un equipo de tercera división en los penales, en los octavos de la Copa, y han encadenado dos derrotas en la Serie A (Udinese 3-1, Sassuolo 1-0), que le hacen quedar a cinco puntos del líder de su liga, el Nápoles.

Su máximo goleador, el argentino Mauro Icardi, que lleva 17 dianas en la Serie A, falló incluso un penal ante el Sassuolo.

Pese a este bajón de rendimiento, el Inter de Milán es favorito en su eliminatoria ante un Milan que está en plena crisis.

El entrenador de los 'rossoneri', Gennaro Gattuso, está siendo ya criticado, más todavía tras haber perdido el sábado 2 a 0 en casa ante el Atalanta, un resultado que ha dejado al Milan undécimo, lejos de la pelea por los puestos altos.

Gattuso, emblemático exjugador del club, sucedió como entrenador a Vincenzo Montella el 27 de noviembre.

Lo único que podría ayudar al Milan es que el Inter no tiene la Copa de Italia como una de sus prioridades, como ya demostró en su anterior eliminatoria ante el Pordenone (3ª), donde dio muestras de una cierta apatía.

Alineaciones probables:
AC Milan: Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Bonucci, Abate; Bonaventura, Biglia, Kessie; Borini, Cutrone, Suso.
Inter Milan: Padelli; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Perisic, Valero, Candreva; Icardi.