/ La caravana de autos antiguos y motos promovida por particulares para realizarse este miércoles en Cali no cuenta con ningún permiso de la Administración Municipal, por lo tanto es ilegal, advirtieron las Secretarías de Movilidad y Seguridad.María Ximena Román, titular de la Secretaría de Seguridad de Cali, señaló que este evento es un claro desafío al desfile oficial de Autos Antiguos de la Feria de Cali.La caravana "ilegal" es incentivada por particulares a través de redes sociales . La aglomeración de vehículos saldría a la 1:00 p.m. de este miércoles desde la Carrera 23 con Calle 16 hasta el Puente de los Mil Días, oriente de la ciudad."Ellos no han pedido ningún permiso para realizar esta movilización, por lo tanto esa caravana no está permitida. Estamos estableciendo un dispositivo entre Policía y Secretaría de Movilidad para controlar cualquier aglomeración de vehículos", dijo María Ximena Román, secretaria de Seguridad de Cali.La caravana fue anunciada para el mismo horario en que inicia el desfile de Autos Antiguos de la Feria de Cali sobre la Autopista Sur. "Esto es otro desafío en contra de estas festividades, algunas personas se han dedicado a concentrar energías para sabotear estos eventos", agregó la funcionaria.Complementó que precisamente por esos constantes ataques mediáticos contra la Feria de Cali se citó un consejo de seguridad para analizar los posibles riesgos que acarrean estas convocatorias, que, según ella, buscan desprestigiar y sabotear los eventos oficiales."Este es un tema mucho más profundo y estamos tratando de establecer porqué algunas personas se han dedicado a atacar la Feria; ellos no se dan cuenta de que con cada uno de estos ataques están violentando a la ciudad", añadió.De igual manera, la funcionaria puntualizó que corrido tres días de la Feria de Cali se han presentado constantes denuncias de sabotajes a los principales eventos de esta festividad.Cabe recordar que durante el Salsódromo, artistas, bailarines y productores denunciaron cortes y sabotajes de los cables de sonido para que el evento no se llevara a cabo.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi