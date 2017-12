/ El Equipo Especial Anticorrupción que fue creado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , para investigar los actos ilícitos en el marco del Caso Lava Jato cuenta con 17 colaboradores eficaces nacionales y extranjeros desde que inició sus funciones en noviembre del 2016 hasta la fecha.Como se recuerda, el grupo fiscal se formó para investigar los presuntos actos de corrupción cometidos por las empresas brasileñas Odebrecht , Camargo Correa, OAS, y otras.De los colaboradores eficaces —que hasta hoy tienen la condición de "aspirantes"— se conoce que en este grupo se encuentran el empresario brasileño Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú; el peruano israelí Josef Maiman, el empresario israelí Gil Shavit, el publicista brasileño Valdemir Garreta, el abogado José Zaragozá Amiel; entre otros.Desde el Ministerio Público se informó que el Equipo Especial tiene 24 investigaciones en trámite. De estas, 17 se encuentran bajo investigación preliminar y el resto en investigación preparatoria. A ello se suman 17 investigados con prisión preventiva y uno bajo mandato de arresto domiciliario.La prisión preventiva que se dictó contra el ex presidente Alejandro Toledo , por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht , resalta entre los casos emblemáticos.Notas relacionadas Peláez: Derecho de gracia para Fujimori no está fundamentado Suspenden audiencia sobre investigación contra Fuerza Popular Junto a ello, la prisión preventiva contra altos directivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, quienes se habrían coludido en la adjudicación de la buena pro de los tramos 2 y 3 del proyecto vial Interoceánica Sur, a cambio del pago de coimas.También el caso del ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, junto a Edwin Luyo Barrientos, Miguel Navarro y la ex voleibolista Jessica Tejada, por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.El grupo de trabajo fiscal, además, ha recabado información financiera mediante mecanismos de cooperación judicial internacional desde Brasil, Inglaterra , Suiza, Gran Caimán y Andorra.En virtud a esta información y a las investigaciones realizadas en el país se han logrado identificar más de 2.000 operaciones financieras y a 56 empresas off shore en paraísos fiscales. Asimismo, se han congelado 64 cuentas bancarias y se ha allanado 50 inmuebles.De otro lado, se informó que a nivel general, sobre los procesos por delitos de corrupción, el Ministerio Público logró la condena de más de 1.050 personas de todo el país.Al respecto, el fiscal superior coordinador de las fiscalías anticorrupción, César Zanabria, indicó que ello es resultado del trabajo fiscal que está logrando terminar poco a poco con la impunidad."El trabajo de lucha anticorrupción ha permitido que se dicte sentencias ejemplares contra gobernadores regionales y otros funcionarios que defraudaron a sus electores y al Estado; este es el resultado de un trabajo dedicado y que logra poco a poco terminar con la impunidad en nuestro país", sostuvo.MÁS EN POLÍTICA:[Ampliamos] Salvador del Solar ( @saldelsol ) renunció al cargo de ministro de Cultura ► https://t.co/0nzmHZUL7h pic.twitter.com/AjEf6VMvEq— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi