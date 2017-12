/ "El saldo negativo no significa una interrupción del proceso de retomada del crecimiento económico del país", afirmó el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira Emen.- Brasil perdió 12.292 puestos de trabajo formales en el mes de noviembre rompiendo así una “buena racha” para fomentar empleo en siete meses consecutivos, así lo informó este miércoles el gobierno brasileño.El dato registrado durante el mes de noviembre es el peor desde marzo de este mismo año , cuando se destruyeron 57.625 empleos formales, es el resultado de 1.111.798 contrataciones y 1.124.096 despidos. Informa el Ministerio de Trabajo de este país.“Ese saldo negativo no significa una interrupción del proceso de retomada del crecimiento económico del país”, afirmó el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, citado en un comunicado.Criticada por los sindicatos y aplaudida por las patronales , el Gobierno espera que la nueva legislación, la cual permite una flexibilización del mercado laboral y abre las puertas para un abaratamiento de la mano de obra, dé un impulso todavía mayor a las contrataciones a medio y largo plazo.Por sectores, el resultado negativo en noviembre vino lastrado por la destrucción de empleo en la Industria de Transformación (-29.006) y en la Construcción Civil (-22.826), que hicieron pírrica la creación de puestos de trabajo dada en el Comercio, que aprovechó el tirón de las fiestas navideñas para reforzar su plantilla.En la comparación con años anteriores, el saldo negativo de noviembre de 2017 es mejor que el del mismo mes de 2016 y 2015 , cuando se perdieron 116.747 y 130.629 trabajos formales, respectivamente, en medio de una profunda recesión económica.En esos dos años, el Producto Interno Bruto (PIB) del gigante suramericano se encogió más del siete por ciento , algo que no ocurría desde la década de 1930.En este 2017, la economía brasileña comenzó una tímida recuperación que arrojó en los nueve primeros meses una expansión del 0,6 %, que al cierre del ejercicio podría aumentar hasta el 0,98 %, según el último sondeo divulgado por el Banco Central.En este sentido, entre enero y noviembre de este año fueron creados 299.635 nuevos puestos de trabajo con todas las garantías y amparados por la ley.“ La economía está creciendo de forma gradual , la mejor forma de distribución de renta es el empleo. Estamos optimistas”, expresó el ministro.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi