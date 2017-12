/ ¿Quién es Ahed Tamimi? https://t.co/qh1Fsn8757 https://t.co/UYC9ZIQRim— Los Otros Judíos (@losotrosjudios) 26 de diciembre de 2017 Ahed Tamimi, la joven de 16 años arrestada por el ejército de Israel desde hace una semana, se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina en redes sociales y fue elogiada este miércoles por el presidente Mahmoud Abbas, mientras crece a nivel internacional el reclamo por su liberación. Ahed Tamimi (16 años) sigue detenida por enfrentarse a los soldados y el estado de #Israel . Su familia es de Nabi Saleh #Palestina . En 2012 se convirtió en referente de la lucha tras enfrentarse a las FOI al grito de "Dónde está mi hermano" #FreeAhedTamimi pic.twitter.com/xsvwK4qU9r— Manel Márquez (@manelmarquez) 26 de diciembre de 2017 Vive con su familia en Nabi Saleh, a 20 kilómetros de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, cerca del asentamiento de Halamish, donde los roces con los colonos judíos son frecuentes. De cabello enrulado, rubia, delgada y aguerrida, Ahed es una de las tantas menores de edad arrestadas por el ejército israelí. Fue detenida hace ocho días durante la noche, de forma arbitraria y para ser "interrogada". Join @YASHebron now for a Titter vigil in support of the Tamimi women sitting in prison from their brave acts to stand up to Israeli soldiers. Sample tweets here https://t.co/BbXYu9HyEn #FreeAhed #PalestiniansWomenStandUp pic.twitter.com/hq9Z7vguj6— CODEPINK (@codepink) 27 de diciembre de 2017 Las imágenes de su resistencia a los soldados que rodean su hogar dieron la vuelta al mundo, gracias a la estrategia de su familia de filmar los abusos del ejército de Israel, según contó el padre en una entrevista televisiva de Fosna Sabeel, una ONG pacifista de palestinos cristianos. Mariam Barghouti y Gideon Levy sobre la detención de Ahed Tamimi en Nabi Saleh https://t.co/wYPpxnTQU9 vía @palestinalibre #FreeTamimiWomen #freetamimi #FreeAhedTamimi #FreeAhed pic.twitter.com/tSjkFKQ525— Palestinalibre.org (@palestinalibre) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi