Gerard Piqué compartió en Instagram Stories una serie de fotografías y videos del viaje a Nueva York que realizó junto a Shakira y sus hijos Milan y Sasha.En las mencionadas imágenes, el defensa del Barcelona aparece muy abrigado en medio del Rockefeller Center de dicha ciudad. Mientras que sus dos hijos parecen disfrutar de unos juegos y dulces del lugar.Notas relacionadas Shakira vuelve a postergar gira: "Mi lesión requiere más tiempo" Shakira sorprendió así Gerard Piqué por Navidad En otras de las imágenes, puede verse parte de una cena de la familia Piqué Mebarak.Family pique👨‍👩‍👦‍👦 in New York🏀 #pique #shakira #milanpique #sashapique #nba #newyorkUna publicación compartida por ⚽F00TBALLFAMILIES👨‍👩‍👧‍👦 (@f00tballfamilies) el Dic 26, 2017 at 6:14 PSTLa mediática pareja viajó el último fin de semana a Nueva York para celebrar Navidad. Según informó el diario El País de España, Shakira y su familia aprovecharon las vacaciones de Gerard Piqué y el descanso médico de la cantante.El mismo lunes 25 de diciembre, se vio a la cantante y al futbolista disfrutar de un partido de baloncesto entre los Knicks y los Philadelphia 76ers.@shakira! #SantaNBA . ‏🏀 شاكيرا بلأمس اثناء متابعتها ل مباراة كورة السلة بين فريقين نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز رفقه بيكي واطفالها ⁦‪#NBA ‬⁩ . #shakira #shakirashakiraUna publicación compartida por shakira 🦋 (@shakira0011) el Dic 26, 2017 at 7:31 PSTCabe destacar que en las últimas horas Shakira anunció en su cuenta de Facebook que por recomendación médica deberá postergar su gira "El Dorado", prevista para iniciarse en enero de 2018."Y aunque conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira en enero, después de explorar muchas opciones he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere más tiempo y cuidado", se lee en el comunicado que Shakira compartió en Facebook