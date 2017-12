/ Compartir Tweet WhatsApp Hollywood no es ajeno a los conflictos laborales, en una industria donde los egos están a flor de piel y las exigencias y caprichos de los artistas son moneda corriente, los maquilladores y técnicos que deben lidiar con las estrellas no dudan en hacer sus listas de “difíciles” a la hora de hablar de aquellos actores con los que pocos desean trabajar.Si bien algunos de los artistas no suelen hacer peticiones fuera de lo normal, existen otras figuras que consiguen que la paciencia de todos sus compañeros se agote rápidamente.Los menos queridosLindsay LohanLa actriz que saltó a la fama con la película “Tú a Londres y yo a California”, no logró manejar su dinero y popularidad. Lindsay atravesó problemas con el consumo de drogas y alcohol que la llevaron además a enfrentar varios juicios.Al parecer, según dicen en Hollywood, además de sus adicciones, Lindsay Lohan cosecha fama de tener mal carácter y de ser una persona bastante caprichosa y déspota.Fue el mismo Paul Schrader, director del film “The Canyons”, quien no dudó en confirmar públicamente que había sido muy difícil trabajar con ella en el set de rodaje: “he sido rehén de Lindsay durante 16 meses”. Además, varios trabajadores de la serie “Anger Management” confirmaban que la neoyorquina se negaba a salir de su camerino, salía a trabajar cuando a ella le daba la gana haciendo esperar a todo el equipo y que se marchaba cuando se sentía cansada.Bruce WillisDesde su primer papel allá en 1980, Bruce Willis se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del cine. Si bien se dice de él que es un gran profesional a la hora de interpretar un papel, Bruce ha cosechado mala fama debido a su fuerte carácter.Según dicen, además de trabajar como actor Bruce se empeña en dirigir los largometrajes y hace caso omiso a sus directores, él quiere actuar y dirigirse a sí mismo afirman.Russell CroweEl galán Russel Crowe a quien todos recordamos por su papel en Gladiador, es otro que no cosecha buena fama en el mundo de Hollywood y figura entre los menos queridos entre sus colegas.El director y actor neozelandés lejos de desmentir la fama que le han hecho incluso ha reconocido que tiene un fuerte carácter y que muchas veces puede llegar a perder los nervios. Muchos afirman que su carácter lo llevó a transitar todo el largo rodaje de Gladiador sin hablarse con nadie del equipo de producción del filme, solo se limitó a actuar y a recibir las indicaciones cuando se prendían las cámaras.Katherine HeiglOtra figura de Hollywood que está entre la lista de las menos queridas en los set de rodaje es Katherine Heigl. La actriz si bien comenzó su carrera a principios de los años 90, recién en 2005 cuando interpretó a la Doctora Izzie Stevens en “Anatomía de Grey” logró popularidad mundial. Durante los cinco años que estuvo en la serie dirigida por Shonda Rimes los rumores que afirmaban que tenía un carácter de diva ocuparon muchos titulares.Todo se confirmó cuando en 2010 abandonó la serie y la propia actriz despotricaba contra su antigua productora y jefa al afirmar que ‘Anatomía de Grey’ era una pésima serie y que sus tramas no valían ni un centavo.Charlie SheenSi hay un nombre que no puede faltar entre los más conflictivos para trabajar ese es Charlie Sheen. El neoyorquino lleva trabajando en la industria del séptimo arte desde el año 1973 pero su fama mundial surgió gracias a “Dos Hombres y Medio”. Sus excesos son de público conocimiento y lo llevaron a la ruina económica sumado a sus adicciones.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi