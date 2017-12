/ El congresista Gino Costa hizo hoy oficial su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio, como lo anunció días atrás, tras haberse conocido la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) de concederle el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori."Yo no comparto la manera cómo se ha concedido el indulto humanitario al presidente Fujimori, no comparto el momento, la velocidad con que se ha tramitado", señaló en declaraciones a la prensa.Gino Costa consideró que el otorgamiento del indulto es "una decisión trascendental para la democracia peruana y los derechos humanos", por lo que requería respetar y seguir el proceso de tramitación adecuado.Notas relacionadas Zeballos oficializó su renuncia a bancada de PPK por indulto Alberto de Belaunde oficializó su renuncia a bancada PPK "Nosotros sabíamos que era una prerrogativa del presidente, que el presidente lo venía pensando, que en algún momento podía darse. Esperábamos que […] se hicieran las cosas bien, pero yo considero que no se han hecho bien", manifestó.De igual manera, su colega Vicente Zeballos , quien también oficializó su renuncia a la bancada oficialista, sostuvo que más allá de la sorpresa, la decisión del presidente les causó "rechazo" por las contravenciones ocurridas en el proceso.El legislador dijo que pareciera que la Comisión de Gracias hubiera sido estructurada "a propósito" y, además, criticó que el indulto se haya dado en plazos "muy acortados"."Si bien este es un gesto que, de una u otra manera, trata de dar muestra de reconciliación, hay temas que se están pasando por alto. En este caso, por ejemplo, a las familias de los afectados, las reparaciones. Hay muchos temas en agenda pendientes que no han sido satisfechos", expresó.Cabe resaltar que, el último martes, el congresista Alberto de Belaunde fue el primero en oficializar su renuncia a Peruanos por el Kambio. De esta manera, la bancada de Gobierno se queda con 3 legisladores menos. En total, 15 congresistas.Notas relacionadas Máximo San Román no seguirá como consejero presidencial De Belaunde: "En este caso ha sido un indulto político" Siguen las renuncias en el Gobierno tras indulto a Fujimori MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA…Vicente Romero juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo del saliente Carlos Basombrío ► https://t.co/Dav8fYSKyz pic.twitter.com/3f67w1eXP6— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi