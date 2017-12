/ En su debut como periodista, el futbolista del FC Barcelona , Gerard Piqué, entrevistó a su ex compañero Neymar, a quien presentó como el amigo del 'Se queda'.Neymar recordó la lesión que lo alejó del Mundial Brasil 2014 por el golpe en la espalda de Camilo Zuñiga. "Cuando estaba en el hospital me dicen: 'Tengo dos noticias, una buena y otra mala'. Yo pregunté cuál es la mala y me dijeron que 'Se acabó el Mundial para ti', y la buena fue que podía volver a caminar. Porque dos centímetros de lado se acababa el fútbol para mí", reveló el hoy jugador del PSG El brasileño siente que Rusia 2018 será su revancha, pero admitió que no será fácil porque hay varias selecciones que será difíciles. "Creo que no solo Brasil es favorito, toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad, son favoritas. Somos Brasil, España, Argentina, Francia, Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las favoritas", explicó el ex delantero del Barcelona Piqué le replicó e insistió que Brasil está un peldaño encima del resto. "Yo creo que están un poquito por encima de los demás. Creo que nosotros (España), Alemania, Argentina, Francia, estamos todos a un nivel bastante igual, y ustedes están un poquito más, arriba tienen mucha pólvora", destacó.Sobre la sorpresa del Mundial, Neymar vio a Islandia como esa selección. "Vi un partido y juegan muy bien. Va sorprender, cuidado. Además, es muy bonito cuando celebran (risas)", indicó. // Americatv.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi