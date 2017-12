/ Tallulah Willis , la hija menor de los actores Bruce Willis y Demi Moore, compartió una fotografía en Instagram en respuesta a quienes consideraban que era poco atractiva cuando tenía 13 años de edad.Como leyenda de la imagen en la que aparece con un bikini, la joven de 23 años de edad escribió: "Dedicado a todos los que me llamaron fea a los 13 años".La fotografía en la que Tallulah Willis aparece en medio de un río tiene actualmente más de 19 mil Me gusta y decenas de comentarios.dedicated to everyone who called me ugly at 13 ☺️Una publicación compartida de tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) el Dic 23, 2017 at 5:37 PSTtag yrself; I’m a RumerUna publicación compartida de tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) el Dic 23, 2017 at 4:29 PSTElla declaró alguna vez que fue víctima del bullying por su apariencia física.En setiembre de este año, Demi Moore y Tallulah robaron miradas durante el New York Fashion Week.good fortune falls on the House of Batiatus todayUna publicación compartida de tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) el Jun 25, 2016 at 3:32 PDTNotas relacionadas Así lucieron Demi Moore y su hija Tallulah Willis en la Semana de la Moda de Nueva York [FOTOS] Instagram: los famosos que generaron más ingresos por las redes sociales [BBC]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi