El fútbol mueve masas, y los videojuegos de simulación de fútbol también. FIFA 18 está arrasando en España , y es posible que pronto supere las cifras que FIFA 17 ha conseguido en toda su existencia. La edición de este año, que se lanzó a finales de septiembre, ha sueprado ya las 500.000 unidades vendidas .En total, FIFA 18 ha vendido en nuestro país 516.000 copias , muy por encima de la cifra que consiguió la edición de 2016, con 425.000. No queda aquí la cosa, ya que las ventas totales de FIFA 17 en toda su existencia se han quedado en 731.119, lo que no parece andar muy lejos de los números que lleva ahora mismo FIFA 18.Estos datos se corresponderían con la suma de las versiones para todas las plataformas. Hay que tener en cuenta, además, que FIFA 18 se estrenó en Nintendo Switch con algunos problemas, numerosos bugs y muchas quejas por parte de la comunidad, que no consideraron esta versión a la altura de las de otras plataformas. Quitando esto, hasta la llegada del siguiente FIFA , parece que le va a ir bastante bien.