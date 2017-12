/ Compartir Tweet WhatsApp El senador y ex presidente José Mujica dialogó hoy extensamente con la prensa y ante la pregunta sobre si la oposición está preparada para ser gobierno, respondió: "Veremos. Pero para estar criticando está bien preparada, así que no tiene problema, ese es el lugar que le va a corresponder a la oposición".Según informó Subrayado (canal 10) luego Mujica fue consultado sobre los cambios de signo político que hubo en la región, dejando atrás gobiernos progresistas o de izquierda, cambiando por partidos conservadores o de derecha. El ex presidente dijo que Uruguay tiene un "carácter progresista" que se forjó hace más de 100 años. "Ese carácter no se lo van a alterar, podrán cambiar hasta de gobierno pero no van a poder cambiar de rumbo", aseguró.El ex mandatario también habló de los problemas internos que mostró el Frente Amplio durante 2017, por ejemplo alrededor de la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic, entre otros casos. Mujica dijo que "por momentos el Frente deja de ser partido", y eso "cuando se es oposición no tiene gran importancia, pero no existe partido, no es posible el funcionamiento de un partido si quienes lo representan y en algún momento tienen discrepancias, no tienen la capacidad, como decía (Winston) Churchill, de comerse un sapo y respetar la decisión del partido".Mujica dijo que "el problema" del Frente Amplio "es con el porvenir". "En Uruguay cuestan mucho los recambios y eso lo tiene que vivir el Frente. No se puede encausar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade (grado inversor) y el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero que de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente. Primero sentimos, después pensamos. Entonces hay que levantar alguna esperanza y ganas de vivir en el Uruguay, para aventuras nuevas, proyectos nuevos". Mujica acotó que su retirada política la quisiera hacer en la Cámara de Diputados: "No me quisiera quedar en el Senado. Si me tuviera que despedir me gustaría despedirme desde la Cámara, pero por manía".Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi