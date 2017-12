/ Horas depois da divulgação de dados negativos do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) sobre o fechamento de 12,2 mil vagas no mês de novembro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, entregou nesta quarta-feira (27) sua carta de demissão ao presidente Michel Temer.Na carta a Temer, Nogueira alegou razões pessoais para deixar o governo e disse também que se dedicará à campanha eleitoral de 2018. Ele é filiado ao PTB."Como decidi que apresentarei meu nome à elevada apreciação do povo gaúcho nas eleições do ano que vem, e de forma coerente com aquilo que sempre preguei, venho por meio desta pedir minha exoneração do cargo de Ministro de Estado do Trabalho". Segundo a assessoria dele, Nogueira pode tentar a reeleição para deputado federal, mas ainda estuda a possibilidade de concorrer para outro cargo em 2018.A pasta deve continuar sob o comando do PTB, com o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA), que não irá disputar as eleições do ano que vem. Ronaldo Nogueira alegou razões pessoais para deixar a pastaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi