/ Xbox Live y PlayStation Network ofrecen cada mes juegos gratuitos con sus suscripciones premium Gold y Plus . La comparación entre ambas plataformas es habitual y encarnizada, siendo además estos juegos gratuitos uno de los motivos principales para que los usuarios renueven (o vuelvan) sus suscripciones mensuales.Por eso precisamente hemos querido empezar una comparativa entre los juegos ofertados por ambas plataformas , comparando el precio de los distintos artículos que incluyen. Este será el primer mes que lo hagamos, pero podéis marcar en favoritos esta página, ya que actualizaremos esta noticia periódicamente para saber qué plataforma oferta qué y cuál nos renta más (en el caso de que tuvierais que elegir).Los juegos a continuación están listados con sus precios oficiales en las tiendas de Xbox y PlayStation en el momento que comienza la promoción, y además los acompañamos de un link a su respectiva review en el caso de que exista. Tened además en cuenta que los juegos de PlayStation Plus solo se mantendrán en tu colección mientras mantengas la suscripción, mientras que los de Xbox Live Gold de Xbox 360 pasan a ser de tu propiedad (los de One solo mientras sigas apuntado a Xbox Live Gold). Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que los juegos de Xbox 360 son retrocompatibles de forma automática con Xbox One desde, como mínimo, el momento en que se publican como Games with Gold.Enero 2018 PS Plus Precio Games with Gold Precio Deus Ex Mankind Divided (PS4) - análisis 69,99 €The Incredible Adventures of Van Helsing III 14,99 € Batman The Telltale Series - Temporada 1 (PS4) - análisis 29,99 €ZOMBI - análisis 19,99 € Dynasty Feud (PS4) - análisis (solamente para España y Portugal) 14,99 €Tomb Raider Underworld 19,99 € StarBlood Arena (PSVR) 29,99 €Army of Two 14,99 € Sacred 3 (PS3) - análisis 14,99 €The Book of Unwritten Tales 2 - análisis 29,99 €Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita) 39,99 € Uncanny Valley (PS Vita y PS4) - análisis 14,49 €VALOR TOTAL: 244,42 € VALOR TOTAL: 69,96 €Si quieres consultar la comparativa del año 2017, solamente tienes que pasar de página.