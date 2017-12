/ Recientemente os contamos que Pokémon GO había introducido un sistema de meteorología que hacía variar la variedad de criaturas que nos encontrábamos y que nos avisaba si era "extrema". De hecho, lo siguiente de lo que nos hicimos eco es de que el título catalogaba como tiempo peligroso un simple nublado o llovizna.Pues según Comicbook , eso ya no será un problema. Antes nos decía que a los Pokémon no les gustaba este tiempo, ahora con pulsar en que "estamos a salvo", podremos seguir de cacería. Esperemos que nadie aproveche para hacer eso en un tiempo realmente peligroso.Actualmente está en marcha el Evento Navideño , del juego de realidad aumentada para móviles. En el mismo, se añaden una serie de nuevos Pokémon de la Generación 3, recibimos más incubadoras y hay más "starters" por doquier. Aumenta también la cantidad de seres de hielo y agua. Delibird se ha unido al juego también para traer "regalos". Además, ya funciona el modo AR Plus en dispositivos Apple de última generación.Esperamos que los usuarios disfruten del título con responsabilidad y no tengamos más noticias de problemas generados por el mal uso de la app.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Pokémon GO: La AR Plus ya es funcional en iOS Fechado el evento navideño de Pokémon GO: empieza hoy Es oficial: Delibird llegará a Pokémon GO por NavidadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi