Los estruendosos sonidos de una ráfaga de disparos dispersaron a las diez personas que acompañaban a Juan Luis Lagunas Rosales, un youtuber conocido como 'El Pirata de Culiacán', en el bar Menta2 Cántaros, ubicado en Tlaquepeque, Jalisco.Horas antes de ese lunes 18 de diciembre, 'El Pirata de Culiacán' departió con otros dos youtubers en un apartamento de esa ciudad mexicana, quienes narraron cómo fue el día de la muerte del joven de 17 años.Roberto Gonzales 'HotSpanish', uno de los youtubers que compartió ese día con Lagunas Rosales, comentó que se habían encontrado para grabar una serie que saldría en el canal de su amigo Benjamín López 'Ben, el gringo'.'El Pirata de Culiacán' aparece en los videos publicados por sus colegas vestido con una camiseta blanca con estampados negros, un pantalón negro y una gorra de ese mismo color.En los clips publicados por los jóvenes se comentó que departían también con unas cinco chicas, una de ellas tendría una cita con Lagunas Rosales.Durante esa tarde, los jóvenes bebieron algo de licor y, tras culminar la grabación, 'El Pirata de Culiacán' sugirió ir al bar Menta2 Cántaros y sus colegas decidieron hacerle caso.Roberto Gonzales señaló que el propio Lagunas Rosales se encargaría de decirle a sus seguidores a través de una historia de Instagram que se encontraría en ese lugar entrada la noche.Antes, en el video publicado por Gonzales se ve cuando 'El Pirata de Culiacán' le juega una broma a una de las chicas que los acompañaba. El joven le arrebató el celular a una de las mujer es y lo botó por un balcón.Posteriormente, dijo Gonzales, pidieron un vehículo Uber para dirigirse al mencionado bar. ' El Pirata de Culiacán' se adelantaría en otro carro y el resto del grupo lo seguiría."Apenas llegamos al lugar, nos sentamos. Él se fue hacia el baño con otras dos chicas. Nos sentamos, alguien hala la mesa y todos nos tiramos al piso", contó Benjamín López.El relato es complementado por Gonzales, quien agregó que todo ocurrió en menos de un minuto. " Se escuchó el 'pa, pa, pa'. No sabes a quién le están disparando", añadió este 'youtuber'.López agregó, luego de narrar cuando se tiró al piso, que las personas que irrumpieron en el bar para propinarle los 18 disparos que acabarían con la vida de Lagunas Rosales solo le apuntaban a él. "Lo estaban buscando a él. Lo que pasó fue algo horrible", añadió.Por su parte, Gonzales aseguró que a los demás no les querían hacer daño y que ninguno conocía lo que 'El Pirata de Culiacán' había dicho.Esto por la hipótesis que se maneja sobre su muerte, en la cual se vincula al jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, a quien 'El Pirata de Culiacán' le dijo borracho en un video en noviembre: "'El Mencho' a mi me pela…".Nemesio Oseguera se convirtió en uno de los 'enemigos número uno de Estados Unidos', indicó el periódico 'El Universal' de México. Por el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Gobierno mexicano ofrece más de 100.000 dólares de recompensa. Además, es requerido por la Corte del Distrito Oeste de Texas.