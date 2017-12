/ Un acongojado Wálter Flores se despidió este miércoles de la hinchada del club Bolívar, deseó lo mejor al nuevo cuerpo técnico, dijo que se va con el objetivo de capacitarse durante el tiempo que esté vinculado a la Universidad Católica de Chile, al lado del entrenador Beñat San José, para volver en un futuro a dirigir al equipo.El exjugador, con lágrimas y la voz entrecortada, dio una conferencia de prensa en el estadio Libertador Simón Bolívar para despedirse de los hinchas, dirigentes y de la prensa."La verdad es que se me caen las lágrimas, después de estar tantos años acá y vivir tantas cosas: cumplir mi sueño de venir y jugar en el Bolívar, ahora decidí buscar otros rumbos, quiero crecer como de niño tenía el sueño de jugar en Bolívar, ahora tengo otro sueño, el de dirigir al Bolívar en un futuro y para eso tengo que prepararme mucho y capacitarme demasiado", manifestó.Destacó que conocer a Beñat San José fue una bendición y agradeció al profesional español por pensar en él para integrar el cuerpo técnico del cuadro chileno. También dio las gracias a la dirigencia encabezada por Guido Loayza y Marcelo Claure y también a la hinchada.Aclaró que se va solo por un tiempo porque espera retornar preparado para asumir nuevos retos en la institución que lo cobijó durante nueve años."Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto porque yo pienso volver a mi casa, estar en Bolívar pero en otro rol, ese el sueño que voy a cumplir. Para dirigir al equipo más grande del país hay que estar preparado y todavía no lo estoy, necesito seguir aprendiendo. Me voy feliz, por la puerta grande y tranquilo porque entregué todo mi esfuerzo", acotó el orureño.Consultado sobre las razones que condujeron a San José a dejar su cargo, Flores prefirió no referirse al tema y le deseó mucha suerte al futuro estratega, al que dijo que ve haciendo un gran trabajo al frente del primer plantel tanto en competencias nacionales como internacionales."Lo veo clasificando a una semifinal de Libertadores, Bolívar va a dar mucho que hablar como siempre en torneos internacionales y nacionales porque es el más grande equipo del país", finalizó.Hace una semana Beñat San José renunció a seguir siendo el entrenador de Bolívar para marcharse a Chile donde dirigirá a Universidad Católica y en los últimos días se conoció que Wálter Flores, su ayudante de campo en la Academia, lo acompañará en su cuerpo técnico.Flores llegó a Bolívar en 2009 de la mano del director técnico Gustavo Quinteros, desde entonces ganó siete títulos: uno como asistente técnico y seis como futbolista.(27/12/2017)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi