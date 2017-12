/ Un grupo de periodistas de la ciudad protestó en la mañana de este miércoles contra las recientes amenazas recibidas por uno de los profesionales del gremio.Los periodistas se juntaron en la Plaza de la Paz para adelantar el plantón. Una vez allí, lanzaron consignas a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura."No nos van a callar", gritaban al unísono los cerca de 20 comunicadores presentes en la protesta.El plantón nació como respuesta a las amenazas recibidas por el periodista local, Carlos Figueroa.En entrevista con ElUniversal.com.co denunció que el pasado sábado mientras departía en un establecimiento nocturno de la ciudad fue increpado por dos hombres, a quienes identifica como Raúl Fernández y Oscar Echeverry; este último fue presentado como marido de la concejal Hodeg. "Este señor (Raúl Fernandez) me presenta a este señor Oscar Echeverry; Me dice éste es el marido de Angélica Hogde, dile ahora que él está aquí la… (palabras vulgares) que tú hablas en los audios y el señor Oscar Echeverry me dice ¿ah, tu eres el que hablas de mi mujer " Me ofreció tres tiros, a lo que yo le respondí: si vas a disparar dispara y me matas aquí".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi