/ El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, fue anunciado por el club el pasado 21 de diciembre. Desde entonces hasta este miércoles en rueda de prensa, el técnico no ha parado de dejar frases contundentes; con un discurso serio, el preparador llega con una premisa clara que ha repetido en varias entrevista: para él es más "u na exigencia personal que deportiva".Jémez nunca ha escondido la vinculación que le une con Gran Canaria, donde nació en 1970, y donde ya entrenó al conjunto amarillo en las temporadas 2009/2010 y 2010/2011, una etapa que disfrutó "muchísimo" con un equipo que desplegó el mejor fútbol que él ha entrenado.1. Estilo de juego "Mi idea es la de siempre: si no somos capaces de jugar mejor que el contrario no ganamos"2. Disciplina "No entiendo la indisciplina. En mi cabeza no entra"3. Afición "Tenemos que darle a la afición una sensación de que aquí ha cambiado algo"4. Jugadores " Si hay alguno que pueda dañar al equipo, conmigo va a tener una vida muy corta"5. UD Las Palmas "La UD me corresponde a mí. Es mía. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana"6. Altas "Sergio Araujo no tiene que venir, no lo necesito porque ya tenemos jugadores en esa posición y otras prioridades"; si bien ha dejado bastante claro, con la llegada de Gabriel Peñalba, que se producirán más incorporaciones.7. Bajas "Ya se ha acabado el tiempo en el que sólo se le cortaba la cabeza al entrenador. Los jugadores también deben pagar con su trabajo si lo hacen mal"8. Filosofía "Yo firmaba ganar la mitad de los partidos y perder la otra"9. Jonathan Viera "El cabrón es capaz de levantar a la gente de su asiento. Lo que él tiene es diferente, no sé de dónde lo ha sacado, pero para mí es un lujo contar con un jugador como él y tengo claro que, si alguna vez entrenase a un equipo grande, me llevaría a Jonathan, porque es un jugador de equipo grande"10. Navidad "Entrenar a la UD Las Palmas es el mejor regalo de Navidad que me podían dar"