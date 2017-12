/ El famoso balneario de Máncora sigue sintiendo la resaca de las lluvias de El Niño costero. Así lo sostuvieron funcionarios de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura, quienes precisaron que este famoso balneario apenas recibirá el 80% (unas 8 mil personas) de turistas que suele recibir en Año Nuevo ." Máncora se está recuperando, y seguirá haciéndolo en los próximos meses, pero lamentablemente el pésimo estado de la carretera Sullana-Talara sigue siendo una seria dificultad. Ha disminuido el turismo en Máncora , porque es un martirio viajar por esa vía. En la medida en que se arregle esa carretera, las cosas mejorarán", comentó Alberto La Torre, director de Turismo de la Dircetur Piura.Con él coincidió el alcalde de Máncora , Florencio Olibos, al decir que el turismo en su zona está en plena recuperación. "Los más de 150 hoteles y hospedajes están copados por Año Nuevo , pero no tendremos la cantidad de turistas de años pasados. Estamos trabajando en la recuperación del turismo, pero eso pasa por las mejoras en la carretera Sullana-Talara", dijo.Cabe destacar que el pasado 12 de diciembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, llegó a Piura para colocar las primeras piedras del inicio de los trabajos de rehabilitación de las carreteras Piura-Catacaos y Sullana-Talara. Sin embargo, a la fecha los trabajos aún no comienzan. Así lo confirmaron a El Comercio el alcalde de Catacaos, Juan Cieza, y su colega de Máncora , Florencio Olibos.Notas relacionadas 2017: en busca de un norte para la reconstrucción tras El Niño Fin de año: conoce las ofertas de Promperú para viajar por el país Se registraron dos sismos de regular intensidad en el país Tarifas promocionales: nuevos precios para ingresar a Machu Picchu Reniec: conoce si eres uno de los 47 mil peruanos que serían sancionados -Mejoras en la playa-Para evitar que ocurra lo del año pasado, Olibos dijo que se ha diseñado un plan de contingencia para mantener limpia la playa luego de las fiestas de Año Nuevo . Se han instalado en el balneario seis baños químicos, 25 tachos de basura y una cuadrilla de 50 personas que limpiarán la playa. Además, unos 200 policías y serenos se encargarán de asegurar la tranquilidad de los visitantes.De otro lado, se conoció que Máncora es una playa apta, luego de las inspecciones realizadas por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura . Otras playas de la provincia de Talara fueron declaradas no aptas debido, básicamente, a que carecen de servicios higiénicos y recipientes para la basura.MÁS DE PERÚ[ #ElComerciorecuerda2017 ] En busca de un norte para la reconstrucción tras El Niño ► https://t.co/dd92fug9da Por Jorge Falen pic.twitter.com/zbiDFmQWny— Perú El Comercio (@PeruECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi