/ En adelante, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ) reconocerá grados y títulos de universidades extranjeras bajo criterios internacionales de calidad en caso no exista convenio con el país de origen donde el ciudadano obtuvo su diploma.Esta nueva medida se adoptará ante casos donde no existan tratados internacionales, acuerdos comerciales, convenios culturales u otros similares, para que los ciudadanos, peruanos o extranjeros, puedan acceder al reconocimiento de la Sunedu .Augusto Palma, especialista de la Dirección de Grados y Títulos de la Sunedu , explicó que esto beneficiará a quienes hayan obtenido un título en alguna de las universidades incluidas en el top 400 de los rankings más reconocidos internacionalmente.Dichos rankings son: QS World University Rankings (QS Ranking), Academic Ranking of World Universities (ARWU - Shanghai Ranking), Times Higher Education (THE Ranking) y Scimago Institutions Rankings (SIR).En el caso de grados y títulos internacionales emitidos antes de la entrada en vigencia de la nueva medida, la Sunedu verificará que la universidad extranjera se encuentre en el top 400 de al menos uno de los rankings precisados, publicados entre los años 2003 y 2017.La titular de la Sunedu , Lorena Masías, resaltó las importantes mejoras a la normativa para el reconocimiento de grados extranjeros y los beneficios para los ciudadanos."Al considerar los rankings internacionales como un criterio de calidad para el registro, ofrecemos una solución integral y ampliamos las facilidades para que los estudiantes y becarios del Estado, de ahora en adelante, no tengan inconvenientes para ejercer y compartir sus conocimientos en nuestro país", subrayó.Es importante señalar que el reconocimiento de los títulos propios otorgados en el Reino de España se seguirá realizando mediante los criterios que se encuentran vigentes.Próximamente, la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos publicará los mencionados rankings internacionales en el portal institucional de la Sunedu .-¿Qué es el reconocimiento?-El reconocimiento es el acto mediante el cual el Estado, a través de la Sunedu , otorga validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación superior del extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del respectivo país de origen.