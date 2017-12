/ El grupo parlamentario del Frente Amplio, promotor de la destitución del presidente peruano Pedro Kuczynski, por presuntos vínculos con la firma Odebrecht, evalúa presentar una nueva moción de vacancia por el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, informó su portavoz este miércoles.El legislador Marco Arana, vocero del grupo de izquierda, declaró que uno de los temas de su reunión de bancada, este 27 de diciembre en el Parlamento, "es la posibilidad de presentar una nueva moción de vacancia" contra Kuczynski.Asimismo, Arana dijo que otra opción es pedir "la reconsideración del voto que se hizo el 21 de diciembre, (pues) hay que analizar tanto política como jurídicamente".El pasado 21 de diciembre, el Congreso votó la moción de destitución contra Kuczynski presentado por el Frente Amplio, la fujimorista Fuerza Popular y otros grupos parlamentarios, a raíz del contrato que una empresa suya firmó con Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.La destitución fue rechazada porque no alcanzó los 87 votos requeridos y debido a que un sector del fujimorismo, encabezado por Kenji Fujimori, el hijo menor del exmandatario indultado, votó por la abstención.El indulto humanitario y derecho de gracia otorgado a Fujimori, tres días después de la sesión en el Congreso, ha generado el rechazo de diversos sectores sociales y políticos, incluidos tres legisladores del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK) que han renunciado a su bancada.Lea además: Fujimori pide perdón por defraudar a una parte de sus compatriotasVicente Zeballos, uno de los legisladores renunciantes, afirmó en una carta que la determinación del indulto a Fujimori "es ajena a un proceso transparente y claro, con evidentes contravenciones al orden jurídico preestablecido y con un manifiesto contenido político, más que humanitario".Por su parte, el legislador oficialista Juan Sheput declaró a Canal N que la reconsideración de la votación, planteada por el Frente Amplio, es un derecho político que pueden plantear y que no le sorprende."Es típico del Frente Amplio, la ambigüedad en algunos casos, la inconsistencia en otros, y la falta de respeto a sus propios planteamientos, en la mayoría de los casos, así que no me sorprende que ahora estén reconsiderando algo", afirmó Sheput.El indulto y derecho de gracia otorgado a Fujimori, que cumplía una condena a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, fue otorgado mientras que el exmandatario está internado en una clínica por problemas cardíacos y hacia donde han llegado manifestantes a favor y en contra de la medida adoptada por el jefe de Estado.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi