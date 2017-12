/ • La disculpa llegó tras varias entrevistas en las que Hamill aseguraba que su visión sobre el carismático Luke Skywalker difería de la versión del director.• “Lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público. Las diferencias creativas son un elemento que normalmente se mantiene en privado”, dijo.El actor Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en Star Wars , se disculpó en Twitter por sus críticas acerca de la nueva dirección que había emprendido su personaje en Star Wars: The Last Jedi , el octavo episodio de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.“Lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público. Las diferencias creativas son un elemento corriente en cualquier proyecto pero normalmente se mantienen en privado “, dijo el actor en su perfil oficial de Twitter.Hamill añadió que él sólo quería hacer “una buena película”, pero subrayó que el director y guionista Rian Johnson, a quien iban dirigidas sus críticas sobre Luke Skywalker, consiguió mucho más al hacer de Star Wars: The Last Jedi una “gran película” y un clásico de todos los tiempos.La disculpa del intérprete llegó después de varias entrevistas en los últimos días en las que Hamill aseguraba que su visión sobre el carismático Luke Skywalker difería de la versión que Rian Johnson escogió mostrar en Star Wars: The Last Jedi .Hamill es el protagonista de esta nueva cinta de Star Wars junto a la fallecida Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega y Adam Driver.Tras sólo dos semanas en la gran pantalla, Star Wars: The Last Jedi ha recaudado en todo el mundo cerca de 800 millones de dólares hasta la fecha, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi