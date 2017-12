/ El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, expresó que en su ciudad existen como máximo 10 baches ya que la Comuna a su cargo realizó un trabajo de bacheo y que incluso le sobró material para completar los que faltan. Responsabilizó al MOPC del mal estado de algunas calles principales."Los baches casi ya estamos totalmente cubiertos. Ya en el microcentro hemos recapado tres calles, lo más feo, Defensores del Chaco… tengo materia prima sobrante. Si hay baches no creo que pasen más de 10. En los barrios periféricos tengo asfaltado nuevo" (sic), expresó el intendente a la 970 AM.Añadió que en la ciudad existen 56 kilómetros de asfaltado que une la mayoría de los municipios que lindan con San Lorenzo. Dijo que la gente no ve las cosas buenas que pasan en la ciudad y que buscan los flancos para atacar su gestión.Refirió que existen calles que son potestad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que la Municipalidad no puede tocarlas, "sin permiso" del ente del Gobierno. Citó a Manuel Ortíz Guerrero, Julia Miranda Cueto, Mariscal Estigarribia, Saturio Ríos, Avelino Martínez y Avenida del Agrónomo como las calles donde la Comuna no tiene jurisdicción.Con respecto a la calle 10 de Agosto, que fue motivo de quejas por parte de los oyentes de la radio, sostuvo que estaba siendo reparada pero que el mal tiempo hizo que las obras no continúen. Sin embargo, garantizó que la reparación será concluida.Posteriormente dijo que la Municipalidad trabaja con el MOPC, a través de la Patrulla Caminera, para que el tránsito en horas pico sea más fluido. Dijo que los semáforos se ponen intermitentes y que los agentes hacen circular el flujo vehicular.PROTESTA CONTRA ESTACIONAMIENTO TARIFADOFerrer habló además sobre las protestas contra el sistema de estacionamiento tarifado. Dijo que una turba de 30 vecinos, encabezada por la abogada Kattya González, llegó a la Comuna a exigir información sobre el mecanismo que será implementado en los primeros días de enero de 2018.Dijo que el conflicto se dio cuando el personal de la Comuna no los dejó entrar y que pidieron informes que bien podían solicitarlos a través de la oficina de Información Pública. Expresó que el sistema será implementado en el microcentro de la ciudad de 7:00 a 19:00 de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a 14:00.La principal queja de los comerciantes es que existen automovilistas que llegan hasta San Lorenzo, estacionan sus vehículos y van a Asunción a trabajar, lo cual les genera inconvenientes porque el automóvil o la camioneta permanece todo el día en zonas comerciales donde debería haber mayor movilidad.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi