Luego que en la madrugada de este martes, 26 de diciembre, se registrara un accidente en la Autopista Simón Bolívar con Carrera 56 en el que terminó volcada sobre la vía una camioneta Hyundai Tucson de placas IZQ 795, propiedad del jugador del Deportivo Cali, Miguel Ángel Murillo, el deportista entregó una primera versión aclarando los hechos.Al ser consultado por El País, Murillo aseguró que él no iba al mando del vehículo al momento de registrarse el incidente y que tampoco se encontraba en estado de embriaguez, como se ha asegurado en algunos medios de comunicación y redes sociales "Le presté el carro a un amigo para que diera una vuelta, él no estaba en estado de embriaguez e iba solo. No he podido hablar con él para saber qué fue lo que pasó, él como que salió muy asustado del carro y se fue. Me dí cuenta del accidente porque me llamó un guarda de tránsito a decirme que ese era mi carro", afirmó Murillo. En el accidente no se registraron personas heridas.Ante las versiones que circulan en redes sociales en las que testigos aducen que era él quien conducía el vehículo al momento del choque, en estado de embriaguez, y huyó en un taxi, el futbolista indicó que "eso no es cierto. Solo que como era mi carro, la gente dice que era yo el que manejaba, pero no estaba en el sitio sino en mi casa. El guarda hizo un croquis del accidente".Murillo indicó que ya explicó la situación al Deportivo Cali, entidad que se pronunciará sobre este incidente en el transcurso del día.