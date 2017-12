/ Liverpool y el Southampton han acordado este miércoles por la tarde el traspaso del defensa internacional holandés Virgil van Dijk por 75 millones de libras (84,5 millones de euros).Van Dijk , que presentó el 'transfer request' (solicitud de traspaso) el pasado verano, se convertirá en el defensa más caro en la historia del fútbol, por delante de Benjamin Mendy (Manchester City).Notas relacionadas Los 10 cracks que terminarán 2017 con mayor valor de mercado Sampaoli y cuatro peleas protagonizadas por técnicos [VIDEO] El futbolista holandés cobrará cerca de 180.000 libras (203.000 euros) a la semana y se incorporará a la disciplina 'Red' el próximo 1 de enero de 2018, fecha en la que abre el mercado de fichajes invernal." Liverpool Football Club puede confirmar que ha llegado a un acuerdo con el Southampton para el traspaso de Virgil van Dijk ", informó el equipo entrenado por Jürgen Klopp a través de un escueto comunicado, acompañado por una instantánea del jugador holandés.YouTube: así juega Virgil van Dijk, el defensa más caro de la historia [VIDEO]​ "Los 'Reds' llegaron a un acuerdo con el club del sur del país y con el futbolista; y el jugador de 26 años llegará a Anfield el 1 de enero de 2018, cuando se reabra el mercado. Van Dijk lucirá el dorsal número cuatro en el Liverpool ", añadió la entidad.Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU— Liverpool FC (@LFC) 27 de diciembre de 2017 Los 75 millones de libras que pagará el equipo de Anfield por sus servicios superan los 52 millones de libras que desembolsó el pasado verano el Manchester City por el lateral francés Benjamin Mendy (Mónaco), y convierten al neerlandés en el defensa más caro en la historia del fútbol y en el segundo futbolista más costoso en la Premier League , tras Paul Pogba (Manchester United) e igualado con Romelu Lukaku (Manchester United).Notas relacionadas Cristian Benavente: "Sería increíble estar en el Mundial" Los 10 cracks que terminarán 2017 con mayor valor de mercado Barcelona anuncia regreso de Ousmane Dembélé con este cartelCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi