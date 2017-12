A pesar de que Edward Snowden no utiliza móvil desde 2013, el antiguo empleado de la NSA y responsable de la filtración de documentos clasificados ha desarrollado una aplicación de vigilancia, denominada Haven, que convierte el móvil en un sensor de movimiento, sonido, vibración y luz para detectar intrusos en un espacio privado. Cuando la aplicación está en marcha, el dispositivo puede detectar si alguien lo está manipulando.En la web de presentación de la aplicación se recomienda Haven a todas aquellas personas que "necesitan proteger sus espacios personales sin comprometer su propia privacidad". Precisamente utiliza los sensores que todos los smartphones llevan incorporados de serie en combinación con la tecnología de otras aplicaciones como Signal y Tor.Los mismos creadores recomiendan la aplicación a "periodistas de investigación, defensores de los derechos humanos y a personas en riesgo de desaparición forzada " para crear un "nuevo tipo de inmunidad colectiva". Haven funciona en teléfonos Android, y se puede vincular a un móvil principal donde recibir las notificaciones.Haven puede detectar si alguien manipula un dispositivo, si hay personas en una habitación o si se mueven objetos. Según publica The Verge, la aplicación puede tomar fotos y grabar audio, pero en ningún caso almacena esta información en la nube. Haven lo envía todo al usuario mediante Signal, en mensajes encriptados.Por ejemplo, si dejas un portátil en una habitación de hotel con un móvil Android encima y activas Haven, el móvil detectará hasta el más mínimo cambio de luz, movimiento, aceleración o posición, y te mandará un mensaje a tu móvil principal.El grupo de activistas colombianos Movilizatario ya han probado la aplicación. Sesenta de los integrantes del grupo han utilizado las funciones de grabación de Haven para controlar si alguien planea secuestrarlos y las prestaciones de control de movimiento para asegurarse de que nadie manipula sus dispositivos.Edward Snowden ha creado esta aplicación en colaboración con otros desarrolladores de la organización sin ánimo de lucro Freedom of Press Foundation dentro del programa The Guardian Project, que impulsa la creación de aplicaciones centradas en la privacidad y las comunicaciones encriptadas.Fuente: LaVanguardia.esCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi