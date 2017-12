/ Shakira publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de una galleta navideña que ella misma preparó para Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha con motivo de esta celebración de fin de año."¡Mi primera galleta horneada de jengibre en forma de humano! ¡Mi casa huele ahora a canela, jengibre y azúcar!", escribió Shakira en la mencionada imagen.Notas relacionadas Shakira y Piqué disfrutaron de paseo en la nieve junto a sus hijos Shakira acaba con rumores de crisis con este mensaje a Piqué Shakira compartió, además de la foto de la galleta, un saludo por Navidad en la que adelanta noticias sobre su postergada gira "El Dorado", la cual fue cancelada por problemas en las cuerdas vocales de la cantante."Felices fiestas para ustedes, los mejores fans del mundo! El apoyo y el amor que me han transmitido estos últimos meses ha sido un verdadero motor! En los próximos días tendré más noticias sobre mi gira, hasta entonces, les deseo mucha paz y una muy Feliz Navidad! Shak", escribió la colombiana.NAVIDAD EN NUEVA YORKSegún informó el diario El País de España , Shakira y su familia viajaron a Nueva York para celebrar Navidad aprovechando las vacaciones de Gerard Piqué y el descanso obligatorio de la cantante debido a su problema de salud.Como pudo verse en las imágenes de la publicación española, la mediática pareja lucía feliz y más unida que nunca a su llegada al aeropuerto de dicha ciudad. Según el País, Shakira y Gerard Piqué asistieron el mismo lunes 25 de diciembre a un partido de basket entre los Knicks y los Philadelphia 76ers.Milan Piqué es un fenómeno. Vaya carisma. 😍🤣🤣🏀🎄👋🏼👋🏼 #NBA #NBAXmas #NBAKicks #NBAChristmas #Shakira #Piqué pic.twitter.com/AwDT0WWDe9— Sentiment Esport (@8SentimentEspor) 25 de diciembre de 2017 Shakira y Piqué no se quisieron perder la maratón navideña de la #NBAxESPN y estuvieron en el Madison Square Garden viendo la victoria de los Sixers ante los Knicks. pic.twitter.com/Ifg9JlEtI4— SportsCenter (@SC_ESPN) 25 de diciembre de 2017 La revista ¡Hola! también se refirió al tema de las vacaciones de Shakira en Nueva York con una fotografía en su cuenta de Instagram .Tras cancelar su gira por problemas de salud, las cosas van mejorando para Shakira y su mejor medicina es, sin duda, su familia. Todos han viajado a Nueva York a celebrar las Navidades y allí hemos podido verla feliz y sonriente. #shakira #pique #familia #navidad #nuevayorkUna publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom) el Dic 26, 2017 at 2:27 PSTComo se recuerda, la cantante y el futbolista del Barcelona afrontaron, los últimos meses, una serie de rumores que aseguraban que la relación de ambos estaba en crisis y había desencadenado en separación.A su manera, tanto Shakira como Gerard Piqué, hicieron uso de sus cuentas de Instagram para desmentir esos rumores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi