Bajo esa premisa la banda de rock estadounidense TENLo publicó el videoclip de su nueva canción "Kill All The Things" en la que el actor Dustin Diamond hace una aparición especial como el productor acusado de abuso y violación, Harvey Weinstein . El video está disponible en YouTube.En el mencionado clip, el intérprete de Screech en la serie " Salvado por la campana " encarna al magnate cofundador de Miramax y The Weinstein Company. En él, aparece consumiendo cocaína y alcohol antes de que una monja (Kelly Cunningham) decida seducirlo. La producción dirigida por Joshua Mendez tiene claras referencias a las masivas acusaciones en contra de Weinstein de abuso y acoso sexual, las que se destaparon hace casi tres meses en un reportaje de " The New York Times ".La canción termina con la monja, luciendo un vestido aparentemente sexy, asesinando al productor en una habitación tras haberlo seducido en un bar.Fuente: (GDA/Emol de Chile)