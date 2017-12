/ El nuevo técnico de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha afirmado que a pesar de ser "el cuarto entrenador que pasa por aquí" ya se ha acabado "el tiempo en el que sólo se le cortaba la cabeza al preparador. Los jugadores también deben pagar con su trabajo si lo hacen mal", un requisito que pidió antes de llegar a Gran Canaria: "Q uiero que se suplan los puestos que yo diga con las características que yo necesito"."Para traer jugadores tenemos que sacar y entiendo que el primero que debe enterarse es el futbolista. Se van a tomar decisiones pero los primeros que se enterarán son los jugadores y por muy mal que me siente, tengo que tomar yo las decisiones" ha explicado.Jémez --que ha descardado la incorporación de Sergio Araujo porque no lo necesita ya que tiene a otros jugadores en esa posición y otras prioridades-- ha reconocido que la llegada del centrocampista Gabriel Peñalba fue una petición suya porque es un jugador "muy disciplinado tácticamente, muy profesional que va a venir a ayudar", pero aclara que no va a "echar a doce futbolistas y traer a doce jugadores" porque cree que con el grueso de lo que ya hay "se puede hacer un buen equipo" una vez se solucionen los problemas de los que adolece el conjunto.A juicio del entrenador la principal carencia de la UD Las Palmas (último con 11 puntos en 17 partidos y 38 goles encajados) es mental: "En estos momentos el principal problema es de confianza, mental, de creer que no tenemos las herramientas necesarias para ganar partidos y eso es muy frustrante para el jugador".Por ello, se mostró deseoso de empezar a trabajar ya y, antes que nada, "cómo están ellos, como se sienten, que es la parte más importante y la que me falta por conocer", ya que ha dicho que ya ha visto algunos partidos de los amarillos y tiene una idea de cómo debe corregir aspectos tácticos."Primero hay que admitir que hay un problema para poder solucionarlo. A partir de ahí los jugadores deben recuperar su mejor estado anímico y mental. Y esto nos llevará a recuperar la identidad y a jugar bien, generar confianza para competir contra cualquier equipo", señala Jémez.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi