/ La cuestión de privilegio, un recurso que tienen los legisladores de hablar de otro tema antes de iniciar la sesión por la cuestión específica por la cual fueron convocados, permitió a la ex presidenta advertir que "se opondrá a todo". Además la usó para denunciar la "utilización del disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación política institucional", en alusión a la causa en la que fue imputada por traición a la Patria por el juez federal Claudio Bonadio. La ex presidenta ocupó más de 10 minutos, lo que permite el reglamento para estas situaciones especiales, y mantuvo un cruce con la presidente del Senado, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. Michetti debió recordarle dos veces a la senadora que el tiempo había transcurrido, a lo que la ex presidenta, contestó: "Sí, algo más y ya termino". Sin embargo Michetti, le respondió que en ese cuerpo "se cumple el reglamento". La ex presidenta regres hoy al Senado, ocup su banca y pidi la palabra Las principales frases de Cristina Kirchner • Denunció la "utilización del disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación política institucional", • "Creo que además de persecución de dirigentes de la oposición, aquí se está vulnerando la representación de las instituciones". • "Hay un claro avasallamiento de las instituciones". • "Me votaron para discutir todo". • "Nosotros no estamos acá sentados para hacer relaciones o ponernos de acuerdo. Estamos acá sentados para representar a los que nos votaron". • "Voy a discutir todo porque para eso me votaron. Es posible que a usted y al presidente no les guste la oposición que hago. Pero a mí no me gusta nada su gobierno. Esto de reclamar oposiciones de diseño no me parece respetuoso del derecho de representación". • "Las imágenes del oficialismo en la Reforma Previsional me hicieron acordar a El Padrino". • "Es notable cómo su gobierno públicamente dice qué tipo de oposición quieren. Es posible que a usted y al Presidente (Mauricio Macri) no le guste el tipo de oposición que haremos. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso voy a pretender que se vaya". • "Una utilización del Poder Judicial para perseguir y desprestigiar dirigentes". • "Articula con los medios para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes de la oposición".