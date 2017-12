/ El presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, presentada hace un par de semanas "por motivos personales", confirmaron a EL HERALDO fuentes de la Presidencia.El funcionario del ente de control, en consecuencia, ejercerá su cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Será designado entonces un encargado en su reemplazo hasta que se escoja al nuevo titular por parte del jefe de Estado.Hay hermetismo, no obstante, tanto de parte de Mendoza como de la Casa de Nariño, sobre otras razones en las que se habría fundado la dimisión del superintendente en medio del proceso de "solución" a la crisis de Electricaribe, para la que fue contratada hace un par de meses la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, ente que debía revelar en noviembre pasado qué debía hacerse con la operación del servicio eléctrico en la región Caribe tras la nefasta experiencia que padeció la Costa a manos de la intervenida Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, GNF.Este diario consultó a Mendoza sobre los motivos de su renuncia, pero respondió que solo hablaría después de que se hiciera oficial el anuncio de su dimisión.Por su parte el ministro de Minas, Germán Arce, se mostró cauteloso frente al tema y dijo que no se pronunciaría al respecto.En la tarde del martes, medios capitalinos aseguraron que la ex viceministra de Energía, Ruty Ortiz, reemplazaría en el cargo a Mendoza.Entre tanto, los mandatarios locales y departamentales, así como congresistas del Caribe, expresaron su sorpresa por la renuncia al cargo del Superservicios y respaldaron la gestión que venía desarrollando el funcionario en la intervención de Electricaribe.Por ejemplo, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, el barranquillero Mauricio Gómez, llamó la atención sobre la salida "intempestiva" del superintendente pues, según explicó, "se convirtió en una piedra en el zapato para el ministro de Hacienda y para todo el Gobierno del presidente Santos (…). Al parecer, el Gobierno quiere que Gas Natural Fenosa regrese y el Superservicios tenía claro que ellos debían tener ciertos requisitos para volver".Mendoza se encontraba en la cabeza de ese organismo desde julio de 2016, cuando fue nombrado por el presidente Santos tras la salida de Patricia Duque. Antes se había desempeñado como superintendente delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades desde julio de 2012.Sobre la intervención de Electricaribe, Mendoza dijo en su momento que si bien la intervención a la empresa había logrado "una estabilización del servicio" que evitó un apagón en la región Caribe, la crisis de Electricaribe seguía siendo la misma. "Lo que pasa es que con nuestra intervención hemos logrado una estabilización que va a garantizar el servicio a los usuarios mientras culmina el proceso de cambio de operador", dijo.Con la intervención que realizó a Electricaribe, Mendoza generó un fuerte pulso con la empresa española Gas Natural Fenosa, principal accionista de la comercializadora de energía, que planteó una controversia con el Estado colombiano. En ese litigio reclama el pago de $3,6 billones.De acuerdo con los anuncios hechos por Mendoza, la escogencia del nuevo operador se debía dar en noviembre, pero se dio una prórroga a la Financiera de Desarrollo. Ante esto se esperaba que la decisión final se conociera antes de finalizar el año, pero esto no ha sido posible.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi