Este martes cerca de 2 millones de liberianos se acercaron a las urnas para elegir al próximo presidente de su nación en un ballotage al que llegaron el ex futbolista George Weah y el actual vicepresidente Joseph Boakai. Quien saque más votos reemplazará a Ellen Johnson-Sirleaf, primera y única mujer en presidir una nación africana y asumirá el cargo durante los próximos seis años.La Comisión Electoral Nacional (NEC) de Liberia prevé anunciar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer el próximo viernes 29 , según informó hoy el órgano en su página web .(@Gidi_Traffic) En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 10 de octubre, el ex jugador del Manchester City y PSG , entre otros, fue como representante del Congreso por el Cambio Democrático (CCD) y ganó los comicios con el 38,4 % de los votos (con mayoría en 11 de los 15 condados), mientras que el actual vicepresidente (Partido por la Unidad, PU) quedó en un segundo puesto con el 28,8% de los sufragios.La celebración de la segunda vuelta se ha visto retrasada debido a las acusaciones de fraude por parte del tercer candidato más votado, Charles Brumskine (Partido por la Libertad, PL), que fueron finalmente desestimadas por el Tribunal Supremo del país.(Getty Images) Medios locales informaron hoy de que la participación ha sido visiblemente más baja que en los comicios del pasado octubre, datos que aún no han sido confirmados por la Comisión."Creo que no fue el día correcto para que la Comisión Electoral nos llame a votar . Nuestros hermanos cristianos celebraron el nacimiento de Jesús, muchos de ellos se divirtieron y hoy estaban cansados (para votar)", dijo una liberiana al local Daily Observer.(Getty Images) Este miércoles varios medios señalaron que el único africano elegido como mejor futbolista del planeta, en 1995, se había alzado con la victoria, sin embargo, esto no fue confirmado por la Comisión Electoral ni por el propio candidato."Es con profunda emoción que quiero agradecerle, al pueblo liberiano, por honrarme con su voto de hoy. Es una gran esperanza", escribió en su cuenta de Twitter Weah, al tiempo que agregó que espera con ansias el final del recuento de votos: "El pueblo de Liberia hizo una elección clara ayer y juntos confiamos en el resultado del proceso electoral".(AP) El vencedor de los comicios sustituirá a la actual presidente de Liberia , la primera y única mujer en presidir una nación africana, la premio Nobel Ellen Johnson-Sirleaf , en el cargo desde 2005.El nuevo presidente recibirá la herencia de un país que ha conseguido la retirada de la misión de paz de la ONU , activa desde 2003 a 2016, así como la retirada de todas las sanciones que Naciones Unidas había aplicado al país tras las devastadoras guerras civiles (1989-1996 y 1999-2003).Sin embargo, también se enfrentará a una economía que desde la crisis del ébola que en 2014 mató a casi 5.000 personas, se ha visto afectada y que en 2016 finalizó con un decrecimiento del 1,6% del PIB.