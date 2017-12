/ El actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha confirmado esta tarde que aspira a liderar la agrupación del PSOE en la capital, con un proyecto al que quiere "sumar a todas las familias del partido", convencido de que necesitan "conseguir la máxima unidad". Augusto Hidalgo ha explicado en rueda de prensa que, con su decisión de presentarse a las primarias de la agrupación socialista municipal de Las Palmas de Gran Canaria, busca poner en pie en el PSOE "una estructura capaz de generar debate de las grandes ideas de la ciudad para llevarlas a las instituciones". En la misma línea, ha declarado que el partido "debe tener todas las bases activadas para que la opinión de todos cuente" y para hacer "del proyecto progresista" que lidera en el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria" uno más grande y "con una mayoría mucho más amplia que cuente con todas las familias del partido". La candidatura del alcalde capitalino no es la única que está sobre la mesa, una situación que Hidalgo ha definido como "normal en un proceso democrático", en el que "existe pluralidad y a veces los procesos son intensos". "La apuesta que yo quiero encarnar es la que sume a todas las familias del partido", ha reiterado, ya que el PSOE está "en el momento preciso para conseguir la máxima unidad". Ante la posibilidad de un acuerdo entre las diferentes candidaturas, el líder socialista en el Ayuntamiento ha insistido en que le gustaría que fuese así, motivo por el que ha "tendido la mano a todas las tendencias y posiciones dentro del partido". Hidalgo ha dicho que, "hasta el momento, solo ha recibido "mensajes de apoyo", aunque no se ha puesto en contacto con los demás candidatos, ya que no está "negociando, sino proponiendo". Su propuesta, ha detallado, es "construir un PSOE participativo y que sea capaz de gobernar Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos", un proyecto en el que espera "el máximo apoyo". Frente a la posible falta de respaldo del actual secretario general del PSOE de Gran Canaria y anterior líder del partido en la ciudad, Sebastián Franquis, ha recalcado que espera que "termine apoyando esta candidatura", ya que, a su juicio, "es parte del proceso natural".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi