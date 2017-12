/ La Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de Liberia anunció este miércoles que aplazará hasta el viernes la difusión de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de esta semana, que inicialmente estaba prevista para este miércoles. Misinformation spreads faster because it is not verified or checked. the Truth and Facts take time to be verified.We will address all concerns brought to our attention only after proper and thorough investigation.— NEC Liberia (@NECLiberia) 26 de diciembre de 2017 A diferencia de los nueve días que la NEC tardó en anunciar los resultados de la primera vuelta de octubre, la comisión tiene previsto anunciar los resultados de la segunda vuelta tres días después de la votación. Equality is the beauty of Democracy. People with Disabilities have the same rights are all other citizens and their voices MUST be heard. Make your vote your voice and cast it for the leader of your choice. Let's celebrate equality of all humans on December 26!— NEC Liberia (@NECLiberia) 26 de diciembre de 2017 En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 10 de octubre, el candidato opositor, el ex futbolista internacional George Weah, de 51 años, ganó los comicios con el 38,4 % de los votos, mientras que el actual vicepresidente Joseph Boakai, de 73 años, quedó en un segundo puesto con el 28,8 % de los sufragios. Equality is the beauty of Democracy. People with Disabilities have the same rights are all other citizens and their voices MUST be heard. Make your vote your voice and cast it for the leader of your choice. Let's celebrate equality of all humans on December 26!— NEC Liberia (@NECLiberia) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi