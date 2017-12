/ MADRID.- El nombre parece salido de la imaginación de los hermanos Marx: la Comunidad Autónoma de Tabarnia. Pero España entera discute desde hace dos días sobre esta entidad fantástica creada por un grupo anónimo de opositores a la independencia de Cataluña.Tabarnia consiste en una unión hipotética de las comarcas industriales de las provincias de Tarragona y Barcelona : un estrecho cordón de territorio pegado al mar donde vive casi el 80% de los catalanes y en donde los partidos constitucionalistas se impusieron -como suelen hacerlo- a los separatistas en las elecciones del jueves pasado.A mitad de camino entre la sátira y el activismo político, la plataforma bautizada " Barcelona is not Catalonia" junta firmas para reclamar la fundación de Tabarnia como una comunidad autónoma española partida del resto de Cataluña, un espacio principalmente rural donde el independentismo tiene la hegemonía.Los argumentos para crear Tabarnia espejan aquellos que usan los secesionistas para justificar que Cataluña se convierta en una república. Sostienen que la Generalitat de Cataluña roba a Tabarnia, al extraer recursos de la población más rica para financiar a zonas deprimidas del interior. Que la corrupción de los políticos nacionalistas condena a la pobreza a los ciudadanos de las áreas urbanas. Que el poder catalán no los escucha. Que ellos sólo quieren votar en un referéndum para decidir su futuro.El mapa de Tabarnia, según sus impulsores, en el que se vislumbra la división territorial del voto en Cataluña. Foto: Plataforma Barcelona is not Catalonia La web de la plataforma se prodiga en mapas y estadísticas que claman "injusticias". Por ejemplo, las rígidas normativas sobre el uso del catalán que pesan en ciudades como Barcelona donde el uso del español es mayoritario."Más allá de toda duda razonable hay dos sociedades, dos maneras de pensar y dos realidades sociales diferentes conviviendo en la comunidad autónoma de Cataluña", sostienen los líderes del plan Tabarnia, cuya identidad mantienen en secreto.Irónicamente magnánimos, piden la libertad de integrarse a España y le conceden al resto de Cataluña el derecho a constituirse en una república independiente. Eso sí, de apenas 1,3 millones de habitantes, con Lleida (140.000) como ciudad más importante y un PBI módico.La ocurrencia circula hace tiempo en internet , pero se convirtió en el trending topic de la resaca navideña en España (635.000 tuits en un día), mientras se esperan novedades de cómo harán los secesionistas para formar un gobierno con candidatos presos o fugados a Bélgica. Se creó una entrada en Wikipedia y ya hay quienes reclaman a la Real Academia Española (RAE) que incluya el término en el diccionario.Los políticos constitucionalistas se subieron a la idea para reprochar el rupturismo de Carles Puigdemont y sus aliados. "Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo", los toreó Albert Rivera , líder de Ciudadanos, el partido que terminó primero en las elecciones catalanas. La candidata Inés Arrimadas también entró en el juego.En el imaginario territorio de Tabarnia se encuentran 20 de los 23 municipios catalanes con más de 100.000 habitantes. En todos ganó Ciudadanos el jueves y en casi ninguno la suma de los tres partidos nacionalistas llegó al 50% de los votos.Sin embargo, en el resultado global, Junts per Catalunya, de Puigdemont, Esquerra Republicana (ERC) y los antisistema de la CUP alcanzaron el 47,5%. El mayor peso relativo de los votos en las provincias con menos población les permite a esos tres partidos aglutinar una mayoría parlamentaria para formar gobierno: 70 diputados sobre 135.Nadie imagina que el espejo incómodo que les pusieron los tabarnianos alcance para mover a los separatistas del objetivo proclamado de "construir la república". Hace tiempo que la política en Cataluña perdió incluso el humor. Consiste a grandes rasgos en vencer al rival y jamás sentarse a escucharlo.En esta nota: España Carles Puigdemont LA NACION El Mundo La independencia de CataluñaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi