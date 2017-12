/ En Olimpia ya no quieren saber nada de Fernando Giménez. El jugador se presentó hoy en la Villa para la inspección médica y no lo recibieron, lamentó el trato y aboga por un arreglo amistoso.El volante no está en los plantes para la próxima temporada pese a los dos años más de contrato que le quedan.En este sentido, su salida estaba cantada antes de culminar el pasado torneo Clausura, sin embargo Giménez no se tomó por aludido y siguió considerándose jugador del club."No recibí ninguna comunicación. Por paloma mensajera seguro enviaron. Yo no recibí nada", indicó el futbolista hoy en conversación con radio Monumental.Giménez comentó que se presentó esta mañana para las pruebas médicas de rigor y le dejaron esperando fuera, sin más explicaciones. "Se supone que es un club grande, es muy frustrante esto", afirmó."Quiero cumplir mi contrato y no me dejan. Me peleé con el presidente de Emelec para venir a Olimpia y ahora todo termina así", disparó.Giménez aseguró que buscará negociar una salida amistosa.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi