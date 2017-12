/ A través de un mensaje en Twitter, Salvador del Solar anunció que ha renunciado al cargo de ministro de Cultura. En este cargo se había desempeñado desde el 5 de diciembre del 2016.En su tuit, Salvador del Solar no explica las razones de su renuncia. Pero sostuvo: "He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país".Fuentes del Ejecutivo comentaron a El Comercio que Salvador del Solar se aleja del cargo al estar en desacuerdo con el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuzynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori.Salvador del Solar es abogado y actor. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un máster en Relaciones Internacionales en la Syracuse University - Maxwell School.Ingresó al Ministerio de Cultura en reemplazo de Jorge Nieto, quien pasó a asumir la cartera de Defensa.En el último mes, Salvador del Solar respaldó al presidente Kuczynski ante los cuestionamientos por el vínculo de su empresa Westfield Capital con Odebrecht y criticó al personaje de 'La paisana Jacinta' por considerar que denigra a la mujer andina migrante.Notas relacionadas Aguinaga descarta que Fujimori salga hoy de clínica Vicente Romero reemplazará a Carlos Basombrío en el Mininter Máximo San Román no seguirá como consejero presidencial Sala debe decidir si abre juicio a Fujimori por Caso Pativilca Ministro de Justicia niega que indulto haya sido negociado Indulto a Fujimori: las frases políticas más destacadas Alberto Fujimori: las otras veces que dijo "disculpas" o "perdón" De 10 indultos por Navidad, el de Fujimori se tramitó más rápido "Alberto Fujimori sale para poner orden en sus filas"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi