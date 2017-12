/ Salió de la cárcel y en apenas un mes desató un infierno en Mar del Plata . Lo acusan de haber violado a cinco mujer es en esta ciudad -donde este mediodía terminó un juicio en su contra- y a otra en Palermo, aunque por ese episodio porteño aún no respondió. También le adjudican varios robos calificados y privación ilegítima de la libertad.Por eso, la fiscalía había pedido una condena a 50 años de prisión, los necesarios para que no vuelva a someter a nadie más a su perversidad. Y esa sentencia finalmente se materializó hoy en Mar del Plata.El acusado es Claudio Valente (45), encontrado culpable de cinco ataques sexuales en la ciudad costera y robos ocurridos en el término de un mes, entre marzo y abril de 2014. Durante el juicio que se le siguió en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata se pudo establecer que el modus operandi del acusado consistía en amenazar a sus víctimas con un cuchillo para luego subirlas a su auto, sedarlas con calmantes, violarlas y robarles sus pertenencias.Además, se pudo constatar que unos días antes de esos hechos, Valente abusó de una mujer en Capital Federal, bajo la misma modalidad , en un hecho que será juzgado aparte.Mirá también El crimen del comerciante: una historia de amor, dinero, traición y muerte El combo delictivo marplatense derivó en el pedido de 50 años de prisión por parte del fiscal Oscar Deniro y los abogados querellantes, Facundo Capparelli y Daniel Rincón. Durante los alegatos, consideraron como agravantes el "concurso real" de los hechos entre sí y la condición de reincidente del imputado.La Fiscalía pudo pedir una pena de 50 años de prisión para Valente gracias a una reforma introducida en el Código Penal en 2004, a partir de una de las llamadas "Leyes Blumberg". El 10 de septiembre de aquel año, en medio de la conmoción social provocada por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, se promulgó la ley 25.928 que modificó el artículo 55 del Código.Allí es donde se establece la pena máxima para todos los delitos , que desde entonces señala: "Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión".Si bien esta modificación del Código ha sido cuestionada en distintos tribunales, son varios los jueces que se han animado a aplicarla en caso de delitos sexuales. En 2014, por ejemplo, los jueces Juan Carlos Germignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky le dieron 50 años de cárcel a un hombre que cometió 28 violaciones."El caso es bastante particular", dijo Capparelli a Clarín . "Estamos ante una persona a la que pedimos que se la declare reincidente por condenas por los mismos delitos. Además, se están juzgando varios hechos en un mismo juicio", agregó el abogado de una de las víctimas marplatenses. "En términos técnicos, se traduce en lo que se llama una imputación por concurso real de delitos", señaló. "La sumatoria de hechos incide en la pena porque entendemos que el máximo previsto para este delito puede llegar a 50 años, en orden al concurso real", explicó.Valente salió de la cárcel bajo "libertad asistida" el 5 de febrero de 2014. Había cumplido las dos terceras partes de una condena de 11 años y 8 meses en un penal de La Pampa por "privación ilegal de la libertad y robo". Tardó apenas dos semanas en volver a delinquir.Mirá también El violador que drogó a un guardiacárcel y escapó de prisión junto a su amante Su primera víctima en esta segunda etapa criminal fue una mujer que subía a su auto en Sánchez de Bustamante al 2600, en Palermo. Según denunció la joven, un hombre la sorprendió y la obligó a pasarse al asiento del acompañante para llevarla hasta un albergue transitorio en Quilmes, donde la violó.Luego, volvió a abusar de ella vía oral cerca de las vías del tren Roca. El sospechoso liberó a su víctima cerca del puente Pueyrredón, en el límite de Avellaneda y Capital Federal, después de robarle dinero.Un mes después, la pesadilla se trasladó a Mar del Plata. Allí Valente abusó de cinco mujer es entre el 24 de marzo y el 22 de abril de 2014. A algunas las atacaba de a pares: "Amenazaba con que iba a matar a una para que la otra se sometiera", dijo Capparelli. "Las llevaba a lugares oscuros donde se aseguraba que no iba a ser descubierto, como acantilados en las playas del sur o el estacionamiento de Punta Mogotes", agregó.Sus casos causaron alarma en la ciudad balnearia y se elaboró un identikit con su rostro . A fines de abril, la Policía Bonaerense lo detuvo cuando caminaba por Entre Ríos y Colón, en Mar del Plata.En su mochila y el hotel donde se alojaba tenía calmantes y anteojos negros, que obligaba a usar a sus víctimas. Una serie de peritajes determinó que su perfil genético coincidía con las muestras obtenidas de la ropa de tres mujer es marplatenses y la remera de la joven porteña.Estas evidencias formaron parte de las pruebas contra Valente presentadas durante el juicio, a las que se sumaron los testimonios de las víctimas. "Fueron desgarradores. Para algunas mujer es significó revictimizarse y se quebraron", apuntó Capparelli.El fallo de los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Juan Galarreta se hizo público este mediodía, en ausencia de Valente, quien pidió no estar presente. Seguramente sabía lo que iba a escuchar.