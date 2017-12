/ O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se apresentou nesta quarta-feira (27) na Comissão Eleitoral Central, em Moscou, para oficializar sua candidatura à reeleição em 2018.O comitê, o mesmo que rejeitou o principal rival do líder russo, Alexei Navalny, analisará a documentação entregue pelo mandatário e deve dar seu aval nos próximos dias.Putin decidiu concorrer como independente e precisará coletar pelo menos 300 mil assinaturas em seu apoio, condição que é dispensada para quem disputa as eleições em nome de um partido representado no Parlamento.O objetivo do presidente é dar uma demonstração de força já antes do pleito de 18 de março de 2018. Aos 65 anos, ele comanda o país desde 2000, em três mandatos como chefe de Estado e um como primeiro-ministro.Nas eleições de 2012, ele foi escolhido presidente com 63,6% dos votos, e sua meta é no mínimo igualar esse número no ano que vem.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi