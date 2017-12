/ Rodrigo Vilardi, intendente fluvial de la estación ubicada en El Banco, Magdalena, recibió el llamado de Cormagdalena referente a un accidente entre remolcadores en el kilómetro 373, el cual habría ocasionado un vertimiento de hidrocarburos sobre el río Magdalena. Sin embargo, luego de una primera inspección se confirmó que no había tal afectación ."Afortunadamente el daño ocurrió en una cámara de aire, pero no hubo derramamiento de combustible y este fue trasladado hasta otro bote", indicó Vilardi.Lo dicho por el intendente fluvial fue confirmado por Víctor Rangel, alcalde de El Banco, quien puntualizó que "una vez se conoció la noticia, las autoridades fluviales y fuerza pública activaron los respectivos planes de emergencia. Gracias a Dios no se ha presentado ningún accidente en el río".Se mantienen las alertas y los recorridos de seguimiento para confirmar que no se presenten afectaciones posteriores a lo largo de la ribera del río que puedan afectar a la comunidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi