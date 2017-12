/ El saliente superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, negó en diálogo con EL HERALDO este miércoles que su dimisión obedeciera a supuestas presiones para que la española Gas Natural Fenosa, GNF, volviera al manejo de Electricaribe y a la operación del servicio de energía eléctrica en el Caribe, aseguró sentirse tranquilo y satisfecho con la labor desempeñada, agregó que su salida no cambia el curso del proceso de intervención ni de escogencia del nuevo operador del servicio en la Costa y que quiere dedicarle más tiempo a su familia y "a ver al Junior en el Metropolitano"."No es cierto que haya presiones indebidas, no es cierto que quieran sacarme para traer a la fuerza a los españoles: me retiro por motivos estrictamente personales. Lo más importante cuando llegamos a la Super en agosto de 2016 es que no había claridad de ninguna especie por el futuro del servicio eléctrico de la Costa y en un año recorrimos cuatro de los cinco pasos de la intervención y la solución al problema de Electricaribe, ahuyentamos el fantasma del apagón, en 2017 no se tuvo noticia de una sola amenaza de apagón, ordenamos la liquidación de la compañía y luego con la Financiera de Desarrollo Nacional se definió la estructura del proceso para escoger nuevo operador, dejamos todo listo para que no haya apagón en 2018, y conseguimos con el Ministerio de Hacienda $320 mil millones para poner en marcha el plan de inversiones. El mensaje es que la Super cumplió con su deber, ya la Super no debe tomar ninguna decisión en ese proceso y mi salida no cambia el curso de la intervención ni del proceso", dijo a manera de balance el funcionario.Aseveró además que el ente de control no conoció de propuestas para que GNF volviera al control de Electricaribe: "no tengo ningún conocimiento de propuestas para que eso ocurra".Sobre la aún desconocida solución que habría entregado la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, a la crisis de Electricaribe, el saliente superservicios solo anotó que "vendrán unos anuncios más adelante" y acerca de si sería un solo operador, varios, o si los entes territoriales del Caribe estarían detrás del servicio señaló que "son decisiones que se van a tomar cuando se agoten las etapas del proceso, y esas decisiones ya no le corresponden a la Superintendencia, el Gobierno quiere resolver el problema y los anuncios los hará el Gobierno".Frente a la demanda de Fenosa contra Colombia, reiteró Mendoza que "la Agencia de Defensa Jurídica del Estado está a cargo, el Gobierno ha contratado una firma para defender los intereses de la Nación y hay una defensa preparada. Hemos actuado conforme a lo que ordena la ley colombiana y hemos tomado decisiones que tienen pleno asidero en la Constitución".A la pregunta de si su renuncia, cuando ya terminaba el proceso de Electricaribe, no es dejar a medias de alguna manera la solución a la crisis, respondió: "para nada, ya la Super cumplió con su misión, tomamos la decisión de liquidar, organizamos en conjunto con otras entidades del Estado y se promovió la estructura del proceso. Si yo no estuviera tranquilo no me iría; me voy porque estoy tranquilo porque le cumplimos a la Costa.Finalmente, Mendoza manifestó que su renuncia se debe a motivos personales: "llevo seis años en el Gobierno y la cosa no ha sido fácil, he visto las quiebras de Interbolsa, de Pacific, me tocó lidiar con el cuasi apagón de 2016, traté de cumplir con mis obligaciones con la mayor diligencia y tratamos de actuar decentemente, y luego de este ritmo frenético de trabajo quiero dedicarme a la mi familia y a ver al Junior en el Metropolitano".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi