/ Los sectores en Wall Street arrancaron divididos entre los avances del de materias primas, el tecnológico, el industrial o el financiero Emen.- Wall Street abrió al alza pero media hora después perdía el rumbo y el Dow Jones, su principal indicador, cedía un 0,02 % en una jornada de escasos movimientos en la que no se esperan grandes novedades económicas y empresariales.Ese índice borraba los avances de los primeros minutos y cedía ahora 5,02 puntos hasta 24.741,19 enteros, mientras el selectivo S&P 500 sumaba un 0,07 % hasta 2.682,49 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresaba un 0,17 % hasta 6.947,88 puntos.Los operadores en el parqué neoyorquino no eran capaces de encontrar un rumbo claro en el arranque de una jornada en la que no se esperan grandes novedades y después de haber cerrado el martes en números rojos.Los sectores en Wall Street arrancaron divididos entre los avances del de materias primas (0,37 %), el tecnológico (0,14 %), el industrial (0,08 %) o el financiero (0,01 %) y los descensos del de telecomunicaciones (-0,04 %) o el energético (-0,01 %).General Electric (0,77 %) lideraba los avances en el Dow Jones, por delante de Pfizer (0,55 %), Johnson & Johnson (0,54 %), Intel (0,34 %), American Express (0,19 %), Walt Disney (0,15 %), Coca-Cola (0,11 %), Verizon (0,09 %) o McDonald's (0,09 %).Al otro lado de la tabla encabezaba los descensos Nike (-0,57 %) por delante de Goldman Sachs (-0,40 %), Apple (-0,22 %), Chevron (-0,21 %), 3M (-0,14 %), JPMorgan (-0,11 %), Home Depot (-0,08 %), Boeing (-0,07 %), IBM (-0,07 %) o Microsoft (-0,05 %).En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 59,61 dólares, el oro avanzaba a 1.289,9 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,450 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1904 dólares.