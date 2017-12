/ En medio del conflicto médico que con este miércoles cumple 35 días, el presidente Evo Morales anunció la convocatoria a un "gran encuentro" de sectores sociales y entidades colegiadas de salud para debatir el modelo del nuevo sistema de salud pública, que se proyecta con carácter universal."Quiero decirle que vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar ese sistema de salud, ese modelo de salud que es una salud para el pueblo boliviano, vamos a debatir con médicos, con todos los movimientos sociales de Bolivia para que el pueblo se sienta protegido por el Estado", dijo el gobernante, quien precisó que la convocatoria se hará pronto.El anunció lo hizo durante el acto de firma del contrato de construcción y equipamiento de Hospital de Segundo Nivel para el municipio de Coripata de la provincia de Nor Yungas, en el departamento de La Paz.El 7 de noviembre, 16 días antes de que se activara el paro indefinido de los galenos de Bolivia, el Gobierno, en la voz del vicepresidente Álvaro García, anunció la puesta en marcha del seguro universal de salud en 2019 e inclusive antes.Gobierno descarta incluir a las cajas de salud en el Seguro Universal de Salud En ese entonces, la autoridad desveló algunos detalles del plan gubernamental para otorgar servicios de salud gratuita a los bolivianos a través del sistema de salud público conformado por hospitales que construye el Gobierno central y los dependientes de las gobernaciones y alcaldías del país sin tocar a las Cajas de la Seguridad Social."Vamos a dejar las Cajas de lado, tienen sus problemas. No estamos contentos con ellas, hay demasiada intromisión del sindicato, mucha corrupción, mucha negligencia. No vamos a tocar las Cajas, nosotros con la Gobernación, con la Alcaldía y con el Gobierno nacional vamos a levantar un nuevo sistema de salud para todos los bolivianos sin pelearnos con las Cajas", señaló.El anuncio se había dado en el ínterin de las movilizaciones de directivos de la Caja Nacional de Salud (CNS) y otras similares por un presunto intento del Gobierno de utilizar los centros de salud de su colapsado sistema para dar vida al seguro universal.Los médicos de esa institución habían instalado prolongados paros discontinuos que antecedieron a la actual huelga indefinida que ahora acatan la gran mayoría de galenos del país en rechazo a un artículo del nuevo Código de Sistema Penal que sanciona la mala práctica profesional y la vigencia del Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud.En 34 días de paro se postergaron 10.000 cirugías; el diálogo sigue en suspenso "Tal vez un poco atrasado, pero vamos a debatir conjuntamente con todo el pueblo boliviano este nuevo sistema de salud para que los pobres acceden y la salud sea gratuita, esa es la meta hermanos y hermanas y esa va ser la apuesta. Quienes quieran sumar se a este programa siempre será bienvenido", remarcó Morales este lunes tras presentar datos de la inversión gubernamental en el sector de salud."La salud es un derecho humano para cualquier hermano o hermana, si el Estado por primera vez está con tanta inversión por qué no los hermanos médicos pueden acompañar", cuestionó tras afirmar que hay galenos "muy responsables con las vida que no la convierten en mercancía, que no convierten a la vida en la plata".García había calculado en noviembre que el nuevo seguro universal demandará unos $us 300 millones que serán financiados en un 90% por el Gobierno central y el remanente por los gobiernos subnacionales. (27/12/2017)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi