Si comienzas o llevas apenas algún tiempo en el mundo del K-Pop , habrás reconocido la recurrente presencia de los ídolos musicales, su material promocional e, incluso, vistazos a sus vidas en la televisión abierta de Corea del Sur. En el país asiático, durante la semana se transmiten numerosos programas en los cuales las estrellas de la música realizan sus actividades promocionales para acercarse más a sus fans y, de paso, también, crear nuevos adeptos. Aquí puedes ver a figuras como BTS y EXO con impresionantes actuaciones y un gran despliegue.A continuación, te presentamos una lista de los programas musicales más vistos y comentados a la fecha, de Corea del Sur para el mundo, para aquellas ocasiones en las cuales desees curiosear y quizá sumergirte en el mundo del streaming de K-Pop en vivo, y puedas sentirte un poco más cerca de tus artistas favoritos. Cabe recordar que algunas de las páginas vinculadas requieren previo registro para el acceso a sus contenidos, y algunos, como en el caso de JTBC, no se encuentran licencia dos para su transmisión oficial en la región latinoamericana. Los horarios abajo listados son hora peruana (PET, GMT -5:00) y referenciales, pues suelen cambiar de acuerdo a la coyuntura en el país.Lunes:"After School Club" a las 11 p.m., programa coreano en inglés con entrevistas y preguntas enviadas por fans a los artistas, y " Pops in Seoul", notas también en inglés sobre lo último y más destacado del K-Pop a las 7:30 p.m. (de lunes a viernes y domingos), ambos por canal Arirang TV.Martes:" The Show " , programa de actuaciones en vivo del canal SBS MTV Korea a las 4:30 a.m.. Miércoles:" Weekly Idol ", un acercamiento con el artista invitado de la semana, de canal MBC a las 4:00 a.m." Show Champion ", actuaciones en vivo del canal MBC Music a las 5:00 a.m." The Unit ", reality de supervivencia de rebooting de idols de canal KBS, 9:00 a.m. y 8:00 p.m.Jueves:" M Countdown ", programa de música en vivo de canal Mnet, 4:00 a.m." Simply K-pop ", actuaciones en vivo y presentado en inglés de canal Arirang, 7:00 p.m.Viernes:" Music Bank ", de los principales programas semanales de actuaciones musicales, de canal KBS, 3:00 a.m."Yoo Hee Yeol's Sketchbook" , versiones especiales de los éxitos de los más populares idols, con la conducción del reconocido Yoo Hee Yeol por canal KBS 10:00 a.m.Sábado:" Music Core ", performances estelares de los más populares ídolos k-pop, de canal MBC, 1:30 a.m." Immortal Songs ", competencias vocales y tributos entre artistas establecidos y nuevas figuras de la música, de canal KBS, 5:20 a.m. (se repite al mediodía)" Inkigayo ", el principal programa coreano de actuaciones musicales en vivo, de canal SBS, 10:10 p.m.Domingo:"Mixnine" , reality de supervivencia de Yang Hyunsuk de YG Entertainment, de canal JTBC , 2:10 a.m."King of Masked Singer" , competencia de vocalistas enmascarados con muchas sorpresas, MBC 2:50 a.m.También puedes encontrar episodios en alta calidad de algunos de estos programas como " Inkigayo ", " The Unit ", " King of Masked Singer " y otros de forma gratuita a través de Viki .