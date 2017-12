/ La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo su primer polémica en el Senado al cruzarse hoy con la vicepresidenta Gabriela Michetti tras pedir una cuestión de privilegio para referirse a su situación judicial.Cuando iban casi 20 minutos , la titular del cuerpo le pidió que redondee, la expresidenta reclamó más tiempo, Michetti se lo negó y, al final, la líder del kirchnerismo ─acostumbrada a extensos discursos─ tuvo que sintetizar sus ideas, por reglamento.─ Senadora, le quiero decir algo, las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos y le he dado casi 9 más…─Yo le voy a pedir algo señora Presidenta, tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto, 10 minutos más, o 15 minutos, para una cuestión tan importante, no les voy a demandar demasiado tiempo.─ Permitame senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy 30 minutos, imagínese que tengo después 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio, así que si puede redondear, le agradecería.─Voy a redondear señora Presidenta.Cargando video… El diálogo, tenso, marcó el clima del debut de CFK en su banca. La ex mandataria se refirió al pedido de desafuero del juez Bonadio en su contra , en el marco del Pacto con Irán, pero también repartió críticas contra el Gobierno de Mauricio Macri y habló de una doble vara judicial ."He escuchado a senadores del oficialismo hablar de pedir el desafuero. En realidad debo decirles que para tratar el pedido de desafuero de Bonadio no hace falta constituir ninguna Comisión de Asuntos Constitucionales", explicó. "Mi desafuero se puede tratar acá" , agregó.Gabriela Michetti le hizo cumplir el reglamento a Cristina Kirchner. (Diaz Diaz)Mirá también Senado: debaten el Presupuesto 2018 y el tramo final de las reformas económicas que impulsó el Gobierno "El memorándum con Irán fue firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución, y que además fuera remitido al Parlamento", se defendió y acto seguido recordó el memorándum con Qatar que celebró el Gobierno de Cambiemos.Ese fue uno de los ejemplos que tomó Cristina para hablar de un doble estándar judicial y se centró en la figura del juez Daniel Rafecas .Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Justicialista."El juez que había dictaminado que esto no era un delito (porque desestimo la denuncia de Nisman), hoy está sometido a juicio político ; y es el mismo que la sobreseyó a usted por memorándum con Qatar , que nunca paso por el Parlamento", la cruzó.Presiones "mafiosas"La expresidenta se refirió, también, a denuncias de presiones contra diputados por parte de los gobernadores a la hora de votar la reforma previsional.Puso el caso de una diputada de Chubut, que tuvo que votar a favor "porque el gobernador de su provincia le mostró la pantalla de un celular donde un funcionario de su gobierno ─dijo mirando a Michetti─ le había enviado una foto de una banca vacía y le decía ‘tu diputada todavía no se sentó'’ ".Cargando video… "Alguno podrá pensar que es extorsivo, yo creo que es un mecanismo mafioso, señor presidente ", sostuvo hablándole a Michetti.Mirá también Qué es el "lawfare", la palabra que usó Cristina para criticar a la Justicia en su primer discurso en el Senado en 2017 "Sacar foto y amenazarlo, me recuerda a las imágenes de ‘El Padrino’, una película de la mafia . Esto nunca había sucedido, esto es vulnerar la voluntad del parlamento en contra de la representación", manifestó.Cristina Kirchner muestra un celular en la Cámara Alta.La diputada que Cristina Kirchner no mencionó es Rosa Muñoz, de Chubut Somos Todos, que días atrás reveló una situación que atravesó el día de la votación. En pocas palabras, habló de presiones a su gobernador, Mariano Arcioni.Cristina Kirchner también criticó la foto de los gobernadores en Diputados apoyando la reforma previsional . Dijo que la firma de un comunicado a favor de la ley fue otro acto que "alteró" la voluntad de representación popular."Voy a discutir todo"Fue entonces cuando Michetti le pidió que redondeará , la senadora K prometió hacerlo y siguió varios minutos más . Además, la cruzó directamente al leer declaraciones suyas sobre qué rol imaginaba que CFK iba a cumplir en la Cámara Alta."Usted afirma que ─dice y comienza a leer─ ‘no sabemos cómo va a trabajar, teníamos una minoría con buena relación con mayoría, dependerá de cómo quiera relacionarse, cuando era senadora fue defensora de la institucionalidad y no así como Presidenta. No sabemos cómo va a ser, trabajábamos con paz y serenidad, dependerá de cómo quiera relacionarse con los presidentes de bloque, no sabemos si habrá una exsenadora como era o una expresidenta que discuta todo'".Cargando video… Mirá también Juró Gladys González y la Cámara de Senadores quedó completa Retomando la palabra, dejando de lado las declaraciones de la vicepresidenta, CFK, levantó el tono: "Siempre fui una senadora que sentada en esta banca dije lo que pensaba, es notable como su Gobierno públicamente diga qué oposición quiere, lo dice el Presidente, lo dicen todos", cuestionó." Voy a discutir todo señora Presidenta porque para eso me votaron. Es posible que a usted, al Presidente o al oficialismo no le guste el tipo de oposición que hacemos, a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen , pero los votaron y tiene que gobernar. Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado", opinó.Esteban Bullrich, otro de los debutantes en el Senado.Tras más de 25 minutos en el uso de la palabra para una cuestión de privilegio, la expresidenta terminó su primera intervención como senadora de Unidad Ciudadana. Una suerte de prólogo de lo que parece será su mandato. "Gracias por los minutos", cerró.Sin embargo, la vicepresidente Michetti se quedó con la última palabra. Cuando el micrófono de CFK ya se había cortado, le dijo:─Para su aclaración, yo no firmé el acuerdo con Qatar.Un tuit que le contradiceMinutos después de que terminara el cruce entre ambas políticas, en redes sociales desempolvaron un mensaje de la vicepresidenta Michetti en Twitter en la que se la ve firmando un acuerdo con un miembro del gobierno qatarí.El tuit de Michetti​"Firma de tratado bilateral de inversiones entre Argentina y Qatar con el Jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, ministro de economía y comercio", escribió la vice de Macri el 6 de noviembre de 2016 en esa red social.