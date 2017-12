/ Alberto Fujimori, de 79 años, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. Entre los crímenes cometidos por el ex mandatario, uno de los más graves fue la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. También fue encontrado responsable del asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la región de Lima. Además, Fujimori fue sentenciado a varios años en prisión por distintos delitos desde su extradición de Chile, ocurrida en setiembre de 2007. Lamento indulto humanitario a Fujimori.En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedar para siempre la idea que su liberacin fue una vulgar negociacin poltica a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder. pic.twitter.com/ZZ0R9q70gsJos Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 25 de diciembre de 2017 El indulto, que puso fin a la condena de un cuarto de siglo que cumplía el ex mandatario, causó especial rechazo por la sospecha de que fue resultado de una negociación de Pedro Pablo Kuczynski para mantenerse en el cargo. Los hijos de Alberto Fujimori, Kenji y Keiko Fujimori -esta última, líder del partido Fuerza Popular-, fueron los grandes responsables de las negociaciones con Kuczynski para indultar al ex mandatario a cambio del apoyo fujimorista en el Congreso a Kuczybski sobre las causas de corrupción del caso Odebrecht que pesan sobre sus espaldas. Los cinco casos por los que fue condenado Fujimori 1- Usurpación de funcionesLa primera sentencia en su contra se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados "vladivideos". Fue condenado a seis años de prisión. La Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamenta el indulto al expresidente peruano Fujimori https://t.co/RF1PiR9GwZNoticias ONU (@NoticiasONU) 26 de diciembre de 2017 2- Barrios Altos, La Cantuta y otros secuestrosEl 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia: 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes, de un profesor de La Cantuta y de otras 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además, se lo condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992. 3- Malversación de fondosEn 2009, Fujimori reconoció el delito de malversación de fondos al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Justicia le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito. 4- Delito de corrupciónEn el 2015 recibió su cuarta condena relacionada a los delitos de corrupción, es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra del voto de varios congresistas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima. 5- Caso "Diarios chicha"El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a ocho años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los 'diarios chicha' que apoyaron su segunda reelección. Hoy es un gran da para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre est libre. Esta ser una Navidad de esperanza y alegra!!!Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 25 de diciembre de 2017 Condenas pendientes Afronta un proceso de extradición en Chile por dos delitos de violación de los derechos humanos y diez de corrupción. Además, el Poder Judicial de Chile accedió a ampliar la extradición del encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori por dos nuevos cargos: presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita en la modalidad de peculado en agravio del Estado. "Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliacin" pic.twitter.com/oxLehhb45mAlberto Fujimori (@albertofujimori) 26 de diciembre de 2017 Las 22 acusaciones que se imputan a Alberto Fujimori El Poder Judicial de Perú difundió un listado de todas las acusaciones que enfrenta el ex mandatario: 1 Homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada de personas. Barrios Altos (1991)-La Cantuta (1992)Por autorizar la incursión del grupo Colina a la quinta de Barrios Altos, donde asesinaron a 15 personas, y a la Universidad La Cantuta, donde secuestraron y asesinaron a 9 estudiantes y a un profesor. Estos crímenes los cometió supuestamente el grupo militar Colina, organizado por el entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pena mínima de quince años. 2 Tortura: caso Fabián SalazarCon la finalidad de conocer la fuente de información del periodista Fabián Salazar, agentes de Inteligencia, autorizados por Fujimori, irrumpieron en su oficina y lo sometieron a tortura. 3 Homicidio calificado y desaparición forzada y torturas practicadas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)Se lo acusa de haber ordenado la detención y tortura en los sótanos del SIE de su ex esposa Susana Higuchi, de la agente del SIE Leonor La Rosa, de Samuel Dyer y de Hans Ibarra Portilla. 4 Usurpación de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento real. Allanamiento a vivienda de Vladimiro MontesinosEl 6 de mayo de 2003 se abrió proceso penal por haber ordenado el ilegal allanamiento a la vivienda de su ex asesor presidencial, donde se encontraban escondidos los videos y documentos incriminatorios, denominados "vladivideos". 5 Asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, colusión desleal y malversación de fondos. Jorge Camet-Caso MobetekSe le imputa haber emitido dos decretos supremos para comprar, a la empresa Mobetek, repuestos sobrevalorados para camiones Mercedes Benz y helicópteros MI-17. 6 Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y falsedad material e ideológica. Desviación de fondos del Estado al Servicio de Inteligencia Nacional de Perú (SIN)En su condición de presidente de la República, utilizó los recursos de la gestión pública y de las privatizaciones para su beneficio y el de su familia. 7 Colusión y asociación ilícita para delinquir. Medicinas chinasEl 7 de mayo de 2003 se abrió proceso penal por la irregular emisión de diversos dispositivos legales disponiendo la adquisición de distintos equipos (tractores y medicinas) a empresas de China . Se trata de un delito contra la administración pública, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por la compra de tractores chinos sin cumplir las normas legales. 8 Usurpación de funciones y peculado. Tractores chinos-Medios de ComunicaciónEn ambos procesos se le investiga por la compra de tractores chinos en mal estado, por un valor de US$59 millones, y por la entrega de dinero a dueños de diversos medios de comunicación. 9 Asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, peculado, malversación de fondos, traición a la patria y falsedad ideológica. Decretos de urgencia para adquisicionesFujimori firmó decretos de urgencia para justificar ampliaciones presupuestales de los ministerios de Defensa y del Interior, fondos que fueron utilizados de manera fraudulenta. 10 Encubrimiento personal. Encubrimiento Montesinos-Fuga a PanamáEl 27 de octubre de 2003 se abrió un proceso penal por haber facilitado la fuga de Vladimiro Montesinos hacia Panamá, el 23 de septiembre de 2000, tras la difusión de un video incriminatorio. 11 Asociación ilícita para delinquir y abuso de autoridad. Pase al retiro de oficialesFujimori dispusto que el comandante general de la Marina, Antonio Ibárcena, y de la FAP, Elesván Bello, hicieran firmar a los oficiales ascendidos sus pases a retiro sin fecha determinada, con la finalidad de usar los documentos como métodos de coacción. 12 Asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, peculado, malversación de fondos y contra el derecho de sufragio. Malversación de fondosEl ex mandatario creó un procedimiento irregular para obtener dinero de la Casa Militar de Palacio de Gobierno y le dio un uso diferente para el que fue asignado. 13 Asociación ilícita para delinquir y peculadoEs acusado de malversación de fondos públicos por pagos ilegales al astrólogo Héctor Faisal, quien fue contratado por Montesinos para difamar a los opositores de Fujimori a través de de la página web "Aprodev" y publicaciones populares. Pena de hasta ocho años. 14 Asociación ilícita para delinquir, falsedad ideológica y peculado. Carlos Boloña-US$15 millonesSustrajo US$15 millones de las arcas del Tesoro Público para ser entregados a Montesinos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 15 Asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Congresistas tránsfugasTambién está acusado de haber coordinado con Montesinos el "pase" a las filas de Perú 2000 de congresistas electos por diversos partidos políticos, a cambio de dinero, para que apoyaran la reelección de Fujimori en el año 2000, tal y como se comprobó en una serie de vídeos grabados por Montesinos. 16 Violación del secreto de las comunicaciones, asociación ilícita para delinquir y peculado. Escuchas telefónicasFujimori habría participado en la creación del "Plan Emilio", que consistía en la interceptación y escucha de las llamadas telefónicas de políticos y periodistas de oposición. Se trata de una grave violación del secreto de las comunicaciones, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir por espionaje telefónico a decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios ordenado por Montesinos. 17 Contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. Golpe de Estado del 5 de abril de 1992Por haberse levantado en armas para derribar el gobierno constitucionalmente elegido y por disolver el Congreso de la República. 18 Incumplimiento de deberes de función y abandono de cargoSe lo acusa de haber abandonado el cargo de presidente de la República aprovechando la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Brunei, para dirigirse a Tokio, Japón. 19 Usurpación de funcionesSe le imputa haber permitido que Montesinos ocupara el cargo de jefe del Servicio del Inteligencia Nacional (SIN) desde 1991 hasta el año 2000. 20 Asociación ilícita para delinquir y peculado. Daniel Borobio y Asociadostambién está imputado de haber autorizado cancelar, con fondos del Estado, la deuda de casi dos millones de soles que mantenía el publicista Daniel Borobio con la Sunat. Borobio fue contratado en 2000 para la campaña de reelección de Fujimori, quien le pagó al publicista con plata del Estado. 21 Homicidio calificado. Caso Pedro Huilca TeccseSe le imputa haber tenido el dominio y la potestad de decidir los actos criminales del grupo Colina y, en esas circunstancias, haber conocido sobre el plan para asesinar al dirigente sindical Pedro Huilca. 22 Revelación de secretos de interés nacional. Videos del Consejo de Defensa NacionalFujimori envió al jefe de prensa de Sí Cumple, Carlos Raffo, filmaciones de tres reuniones secretas del Consejo de Defensa Nacional que, por su contenido, constituyen documentos de interés para la República.