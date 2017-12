/ Tras la denuncia pública de Margarita Morselli de una supuesta usurpación de identidad y posterior difusión de información falsa a la que responsabilizó al director del Museo de Arte Sacro, Nicolás Latourrette Bo, ahora este hace lo mismo, alegando haber recibido amenazas.Al igual que la directora de El Cabildo , el gestor cultural hizo uso de su perfil en la red social Facebook para dejar constancia de supuestos mensajes en los que lo amenazan de atentar contra su vida y otros en los que, según dice, podrían considerarse ‘coacción grave’. "No he realizado manifestaciones públicas al respecto, ya que será la Fiscalía quien castigue a los responsables".Se refirió a la denuncia de Morselli y resaltó que la misma divulgó juicios de valor negativos hacia su persona, publicando capturas de pantalla en los que lo trata de ladrón y otros "calificativos irreproducibles"."Si bien esta persona ha querido excusarse, en nada ha querido proteger mi honor, publicando textos en los que se me insulta y denigra, agravando de esta forma el daño ya causado por las publicaciones que supuestamente desconoce", aduce Latourrette Bo.Mencionó que no cree en sus intenciones y que será la justicia la que "decida y castigue"."Desde hace meses he sido objeto de insultos, declaraciones contra mi honor y atribuciones de hechos que no he realizado, he permanecido mesurado para dar ejemplo, esperando que quienes actuaron mal corrijan sus conductas y no lo han hecho, hoy la situación es más grave, por lo que me veo obligado a actuar y lo haré, dentro de la Ley y con todo el peso de esta", continúa Nicolás.Finalmente, se dirige a la artista plástica, señalada por trabajadores del arte de ser corrupta y desviar fondos."Sra. Margarita absténgase de seguir divulgando hechos e insultos en contra de mi honor, por los ya divulgados deberá responder ante la ley o pedir disculpas publicas suficientes".Una guerra mediática entre Margarita Morselli y Nicolás Latourrette Bo junto a artistas populares se desató desde hace ya unos meses, debido a supuestas irregularidades en la administración de Morselli, responsable de la institución desde su nacimiento en el 2004.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi