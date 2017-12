/ El intercambio de prisioneros es uno de los puntos del Protocolo de Minsk, firmado entre las partes en conflicto en febrero de 2015 en la capital bielorrusa, tras maratónicas rondas de negociaciones entre los líderes de Rusia , Alemania, Francia y Ucrania. En la primera tanda, Kiev entregó 75 prisioneros a la República Popular de Lugansk, que a su vez liberó a 16 soldados gubernamentales, según la agencia de noticias EFE. Prisoner swap between Kiev and Russia-backed separatists https://t.co/8UWk0gzttk #News via @New_Europe pic.twitter.com/Cyo54R8rsq— Alexandros Koronakis (@akoronakis) 27 de diciembre de 2017 El enviado de Kiev al subgrupo humanitario, Viktor Medvedchuk, dijo en declaraciones a la agencia rusa Tass que Ucrania está lista para liberar a 306 personas y espera que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) liberen a 74 prisioneros. Medvedchuk, autor de la iniciativa, aseguró que el canje se prolongará durante varias horas, en gran medida debido a la necesidad de confirmar la identidad de cada uno de los prisioneros. El líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kiril, anunció el lunes el canje tras reunirse con los líderes de la RPD, Alexandr Zajarchenko, y la RPL, Leonid Pasechnik. Recientemente, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono con ambos líderes separatistas para que el intercambio se produjera antes de fin de año.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi