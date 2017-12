/ Follow @viu_ecpe Cada vez más mujer es salen al frente para denunciar y hacer públicos los maltratos de los que son objeto. Tal es el caso de Catt Sadler , periodista del programa estadounidense E! News, quien renunció al canal tras enterarse que su compañero Jason Kennedy ganaba prácticamente el doble de lo que ella recibía por su trabajo.En una entrevista con la revista People, Catt Sadler comentó que pidió un aumento de sueldo y le fue negado, además de enterarse de la desigualdad salarial. "Me informaron que mi compañero, con quien empecé a trabajar al mismo tiempo y quien realiza tareas similares a las mías, no tiene el mismo puesto que yo y gana más que yo. De hecho, casi el doble", explicó.Notas relacionadas Así sería el vestido de novia de Megan Markle 10 películas románticas escondidas en Netflix que deberías ver Los querrás tener: los vestidos vaporosos más trendy Aunque no ha sido fácil para ella, pues es madre soltera de dos hijos y ha dedicado gran parte de su vida a la cadena, Catt Sadler explicó los motivos de su renuncia en su blog personal."Tienes que saber lo que vales. Tengo dos décadas de experiencia presentando y empecé en esta cadena exactamente el mismo año que mi amigo y compañero, al que adoro. (..) Pero, ¿cómo puedo trabajar con integridad y seguir en E! si no están dispuestos a pagarme lo mismo que a él o, al menos, algo similar?, ¿cómo puedo aceptar una oferta que muestra que no valoran mi contribución y dedicación durante todos estos años? (…) ¿cómo puedo seguir en silencio cuando mis derechos bajo la ley han sido violados?", argumentó.Catt Sadler y Jason Kennedy. (Foto: AFP)Catt Sadler y Jason Kennedy. (Foto: AFP)Asimismo, Sadler dejó en claro que tomó esta decisión porque está decidida ha generar un cambio y seguir sus propios valores. Un gran paso en la lucha por los derechos de la mujer "Encontraré más trabajo. Crearé contenido con mensaje. Seguiré persiguiendo mis verdaderas pasiones al mismo tiempo que hago que mis hijos estén orgullosos de mí. De la forma en la que yo lo veo, tengo la obligación de ser un agente de cambio", comentó la presentadora.This letter is a master class in self-expression. Articulate, concise, professional yet heartfelt, and fearless. @IAmCattSadler , bravo. https://t.co/Sfo9z8B4Hs— Liz Taylor (@lizsayz) 21 de diciembre de 2017 Su decisión ha sido apoyada por muchas celebridades del medio, quienes aplauden su valentía y se oponen a la brecha salarial que aún existe en Hollywood y en el mundo.VIÙCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi